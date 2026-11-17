El mismo día que se ha celebrado la cuarta jornada de huelga ferroviaria que reclama mejoras urgentes en la seguridad del sistema ferroviario, un mayor mantenimiento de las infraestructuras y el refuerzo de las plantillas en las empresas del sector, ha saltado la noticia de que Adif usó material defectuoso en las obras de reparación que, meses antes del accidente ferroviario de Adamuz, acometió en el tramo de vía que discurre por la localidad cordobesa. Así lo asegura un exempleado de la cantera de donde procedía parte de dicho material, en concreto el balasto (capa de piedra triturada o grava que se extiende sobre la plataforma de las vías férreas para asentar y sujetar las traviesas) y que, asegura, incumplía la normativa técnica. La denuncia se la ha trasladado este profesional a la juez que investiga el choque entre el Alvia y el Iryo en el que murieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas mediante un escrito en el que pide que se le considere como testigo y se le brinde protección judicial. Afirma que el balasto empleado en la renovación del tramo de Adamuz, que se llevó a cabo en 2025, adolece de un exceso de desgaste y tiene tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación, lo que provoca "la generación de finos, la pérdida de asentamiento y de firmeza en la banqueta de la vía", el lecho de piedra sobre el que se colocan las vías.

Téngase en cuenta que lo denunciado ante la juez por este exempleado viene a coincidir con las advertencias que hace unas semanas hacían los peritos judiciales que investigan Adamuz y que dijeron haber encontrado nuevas anomalías tras la reparación en relación al balasto. Tiempo habrá de averiguar si esa mala calidad del material obedece a algún tipo de mordida. Lo que ya hace tiempo se confirmó es que el exministro de Transportes Óscar Puente mintió cuando afirmó en enero de 2026 que en 2025 se había llevado a cabo una renovación "integral, de punta a punta" en ciertos tramos, para luego tener que admitir que sólo se había llevado a cabo una reforma parcial de ciertos elementos de la infraestructura y en la "que se conectaron carriles de una y otra época".

Ya es gravísimo que la falta de inversión en mantenimiento de la infraestructura esté detrás tanto del accidente de Adamuz como del de Toledo; pero peor aún es que este abandono haya podido venir acompañado de algún tipo de mordida. Y de hecho a eso apunta, no sólo la denuncia que nos ocupa, sino el hecho de que la Fiscalía Europea abriera una causa en marzo de 2026 precisamente para analizar el destino de más de 111 millones de euros de fondos europeos asignados a la renovación de la infraestructura (raíles, traviesas y desvíos) en el tramo cordobés. Otro tanto se puede decir de la investigación iniciada tras el accidente de Urda por la Fiscalía Europea que rastrea cerca de 200 millones de euros en ayudas comunitarias supuestamente destinadas a modernizar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de toda la línea.

Mención aparte, aunque tenga relación con la corrupción del caso Koldo, merece el hecho de que este mismo martes el ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, haya declarado ante el juez de la Audiencia Nacional al respecto de la contratación de la prostituta de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, en dos empresas dependientes de Transportes. Zaldívar ha reconocido que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, lo llamó para trasladarle que Jéssica no se encontraba contenta en Tragsatec.

Lo que es un hecho es que tanto la desidia como la corrupción en el ámbito del transporte ferroviario pueden y deben tener más consecuencias políticas que la tardía y circense dimisión de Óscar Puente. Eso, a la espera de que las puedan tener también en el ámbito penal.