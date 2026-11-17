Las conversaciones interceptadas por la Policía Judicial en el caso Zapatero son cada vez más explícitas. Los mensajes intercambiados entre los directivos y accionistas de Plus Ultra con referencia a 'Julito' Martínez —el presunto testaferro de Rodríguez Zapatero— revelan que el rescate pasó de manos de Zapatero y de la SEPI a nada menos que el Gobierno venezolano: en concreto a la mesa del ministro de Exteriores Arreaza.

"En fecha 10/12/2020, en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes [accionista de Plus Ultra] y Julio Martínez Sola [el que fuera presidente de la aerolínea], el primero comenta que tiene una serie de inconvenientes con unas gestiones que tiene que realizar en la Cancillería y, debido a que su contacto no se encuentra, plantea la opción de que mediante la red de influencia de Julio Martínez Martínez [Julito], este realice una llamada a Arreaza, quien pudiera corresponder con Jorge Alberto Arreaza Montserrat, ministro de Relaciones Exteriores en ese momento en Venezuela, ya que se ha producido un enredo y no existe colaboración por parte de un cónsul: "Julio saludos buen día" No he podido avanzar en Cancillería. Nuestro amigo no está — ¿Tu tocayo podrá llamar a Arreaza?", señala la policía judicial.

El informe policial destaca que "Julio Martínez Sola responde positivamente: "OK." Rodolfo dice: "Hay un enredo. Y el cónsul no colabora". En la misma conversación y poco tiempo después, "Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, emplean la red de influencia, en la que figura visible Julio Martínez Martínez y, nuevamente, se evidencia el notable alcance y efectividad de las actuaciones de la citada red de influencia, al realizar gestiones al más alto nivel", señala el informe policial.

Y llega la contestación oficial: "Julio Martínez Sola le comunica a Rodolfo Reyes: "Buen día ya nos han respondido de Cancillería" y este le contesta: "Un rollo menos". Julio Martínez Sola comenta: "La mano del tocayo parece larga". Rodolfo le dice: "Power". La conversación finaliza con una frase de Julio Martínez Sola: "Su eminencia me responde 'misión cumplida'".

Hay que encuadrar esta conversación en el conjunto de las fechas del caso Zapatero, totalmente delatoras. Porque ya se sabía, como publicó Libertad Digital, que la SEPI había facilitado el rescate de Plus Ultra a los 5 días de citarse Zapatero con la empresa y hablar de otros negocios chinos. Y que la UDEF ha confirmado que, para colmo, el primer mensaje favorable al rescate de Plus Ultra llegó a los 14 días de confirmarse el pago a la red de Zapatero. Un pago que, por cierto, fue reclamado unos días antes. Y todo ello ocurrió semanas antes de esta última conversación.

La UDEF lo explica de la siguiente manera. "En la misma fecha [21 de octubre de 2020] y obtenido de la conversación mantenida en un chat grupal denominado "Sala Situacional Pula", Roberto Roselli comenta que se ha encontrado por casualidad con Julio Martínez Martínez".

Posteriormente la conversación continúa y dice que "Julio Martínez Martínez le ha pedido que le pague la factura. En la imagen se observa, de izquierda a derecha, a Julio Martínez Martínez, a varón desconocido, a Julio Martínez Sola, a Roberto Roselli y a varón desconocido".

Las cosas no tardaron en moverse: "Al día siguiente, en fecha 22/10/2020, Roberto Roselli en la misma conversación con Rodolfo Reyes, respecto de Julio Martínez Martínez, le indica: "Ayer cobrando el contacto". Los pasos se suceden a toda velocidad: el "26/10/2020 Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. responde al requerimiento y subsanación de información realizado por la SEPI respecto de la documentación presentada para obtener la ayuda pública, incluyendo la subsanación de la solicitud y mejora del Plan de Viabilidad".