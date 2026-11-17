¿Qué está pasando en Galicia y en las aulas de nuestros centros educativos? ¿Desde cuándo defender determinadas ideas políticas puede convertirse en motivo de amenazas, insultos, intimidación o violencia? ¿Dónde están las instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos?

No hablo de oídas. No milito en VOX, no ocupo ningún cargo público ni pertenezco orgánicamente a ningún partido político. Soy profesora, jurista y defensora de los derechos humanos. Expreso mis opiniones políticas libremente, fuera de mi actividad docente. Sin embargo, estos días, la Guardia Civil ha tenido que acudir a mi centro educativo para protegerme a la salida y entrada de clase.

Doy clase en el CIFP Fraga do Eume, un Centro Integrado de Formación Profesional público situado en Pontedeume, La Coruña. Mientras impartía clase, un alumno mayor de edad llegó tarde. Le permití entrar y le recordé la importancia de la puntualidad. Mientras escribía en la pizarra, vi que se levantaba y dejaba unos papeles sobre mi mesa. Continué con la explicación porque, en ese momento, pensé que se trataba de un justificante médico.

Al examinar los papeles, comprobé que eran varios panfletos con imágenes de Gabriel Rufián, insultando a Vox y con un perro agresivo con la cara de VOX, así como con textos escritos en el reverso ofensivos. Cuando le pregunté qué eran, él manifestó que había averiguado sobre mi vida personal. Afirmó que yo era de VOX. A lo largo del incidente, el alumno se refirió a mí con expresiones como "facha", "transfóbica", "fascista" y "represora". También afirmó que yo propagaba el odio, aludió a "mi amo Abascal" y me acusó de haber llamado "panchito" a otro alumno. Hechos que otros alumnos corroboraron como falsos. Asimismo, sostuvo que yo lo agredía y maltrataba con mi sola presencia, a la que atribuyó un carácter "fascista". Sus manifestaciones de carácter político interrumpieron el desarrollo de la clase intentando exaltar a los otros alumnos. Me dijo que "me lo merecía". Le pedí que acudiera a Dirección.

Mientras el vicedirector iba a buscar a la jefa de estudios, el alumno afirmó que lo agredíamos y maltratábamos. También aludió a unas marcas en el brazo que atribuyó a una supuesta agresión. Reiteró sus acusaciones en presencia de miembros del equipo directivo. A continuación, regresé al aula para continuar la clase y atender al resto del alumnado.

Hubo otro incidente similar, de insultos y descalificaciones como esbirro de VOX en el pasillo posteriormente.

Al finalizar mi jornada, cuando me dirigía a mi vehículo para abandonar el centro, volví a encontrarme con el alumno, que estaba acompañado de otros estudiantes a los que no imparto docencia. En ese momento me increpó con estas palabras: "Vaya mierda de coche para ser una diputada de Vox". Pronunció otra expresión que no alcancé a oír, porque tuve que incorporarme a la vía después de que otro vehículo me cediera el paso.

En todos mis años de docencia JAMÁS he hablado de política en clase. Mis opiniones personales pertenecen a mi esfera privada y son ajenas al ejercicio de mis funciones docentes. Me preocupa especialmente que el alumno haya llevado al aula referencias a mi vida personal y a mis supuestas afinidades políticas, que las haya utilizado para descalificarme delante de otros estudiantes y que las increpaciones se hayan repetido a la salida del centro.

Como el centro educativo está especializado en hostelería, turismo e industrias alimentarias, he solicitado a la Dirección, con carácter urgente y preventivo, la retirada de todos los juegos de cuchillos de las aulas teóricas por razones de seguridad para el alumnado y el profesorado.

He puesto estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil mediante denuncia presentada en el cuartel. A raíz de lo sucedido, se acordó establecer vigilancia de la Guardia Civil en la entrada y la salida del centro.

Violencia política en La Coruña: cuando la intolerancia sustituye a la democracia

¿Hemos llegado al extremo de que una profesora pueda necesitar protección por ejercer sus libertades en su ámbito privado? ¿Es esta la libertad que garantizan nuestras instituciones y nuestros centros educativos? ¿Cómo es posible que insultar y señalar a un profesor se haya normalizado en los centros escolares?

¡LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN GALICIA ES INTOLERABLE! Hablo con conocimiento de causa: soy profesora, no milito en @vox_es ni ocupo ningún cargo público.

La Guardia Civil ha tenido que acudir a mi centro educativo para protegerme. Promovido por: @galizanova, @SindicaEstudian,… pic.twitter.com/ae2q4ahnHx — Elena Ramallo (@ElenaRamallo3) November 9, 2026

El 21 de octubre de 2026, la visita de Santiago Abascal a La Coruña terminó con graves disturbios, enfrentamientos con la Policía Nacional, dos detenidos y doce agentes lesionados. Mientras VOX, una formación política legalmente constituida, celebraba un acto en la plaza de María Pita, se desarrollaba una concentración contraria a su presencia. Manifestarse es un derecho. Agredir, intimidar o intentar impedir mediante la violencia que otros ejerzan sus libertades no lo es. Ninguna organización puede atribuirse la potestad de decidir quién tiene derecho a expresarse públicamente en función de sus ideas.

Uno de los aspectos más preocupantes de aquella jornada fue la convocatoria de una movilización estudiantil en horario lectivo contra la presencia de Santiago Abascal. No se trataba de una protesta para exigir mejoras educativas, más profesores o mejores instalaciones. Era una convocatoria expresamente política contra unas ideas, un partido y un dirigente de VOX, promovida por el Sindicato de Estudiantes y respaldada por Galiza Nova, organización juvenil del BNG, y otros colectivos políticos juveniles.

Según informaciones publicadas, tres centros educativos de La Coruña reconocieron ausencias del alumnado durante aquella jornada: IES Eusebio da Guarda, IES Rosalía Mera e IES Ramón Otero Pedrayo. Estamos hablando de centros públicos y de estudiantes entre los que se encuentran menores de edad. La legislación reconoce determinadas formas de inasistencia colectiva, pero su ejercicio no puede confundirse con una autorización para instrumentalizar políticamente la enseñanza pública.

¿Qué clase de educación estamos ofreciendo si existe el riesgo de que los alumnos aprendan a identificar al adversario político como un enemigo al que agredir? ¿Solo son legítimos los valores de la izquierda, del nacionalismo o de quienes pretenden imponer una determinada visión política? ¿Hubo profesores que promovieran la participación de menores, en horario de clase, en una movilización contra una formación política concreta? ¿Existieron actuaciones que pudieran constituir adoctrinamiento?

La escuela pública debe enseñar a pensar, no a rechazar a quienes piensan diferente. La libertad de pensamiento no puede ser selectiva. Un alumno debe poder defender ideas conservadoras, progresistas o nacionalistas sin sentirse señalado por ello.

La Guerra Civil y el franquismo en las aulas

Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Galicia ha promovido una gira educativa de la obra teatral Melón Pelado, centrada en la represión de mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra. La misma representación llegó al Congreso de los Diputados el 4 de noviembre. Entre los centros vinculados a esta programación figuran el IES Martaguisela y el IES Lauro Olmo, en O Barco de Valdeorras; el IES Chapela, en Redondela; el IES Basanta Silva, en Vilalba, y un centro educativo en Culleredo. La educación no puede convertirse en adoctrinamiento. Las administraciones no deben utilizar actividades educativas financiadas con dinero público para imponer a los menores una interpretación política única de nuestra historia, coincidente con el relato que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez. Los menores tienen derecho a conocer los hechos históricos, analizarlos y desarrollar su propio juicio crítico, no a recibir conclusiones políticas previamente elaboradas por un Gobierno. La historia no pertenece a ningún partido y las aulas no pueden convertirse en instrumentos de propaganda institucional.

Alfonso Rueda y Román Rodríguez: ¿Dónde está la Xunta de Galicia?

Para acabar quiero dirigirme al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al consejero de Educación, Román Rodríguez.

Ahí van mis preguntas: ¿Qué está haciendo la Xunta para garantizar la libertad ideológica de nuestros estudiantes y profesores? ¿Ha abierto la Consejería alguna investigación sobre las circunstancias de la movilización estudiantil del 21 de octubre? ¿Se ha comprobado si existieron presiones sobre menores? ¿Qué controles se realizan sobre las actividades de contenido político o histórico promovidas por otras administraciones? Y, especialmente, ¿qué protección ofrece la Xunta a los profesores que denunciamos situaciones de intimidación relacionadas con nuestras opiniones personales, expresadas fuera del ejercicio de la docencia?

La educación pública no pertenece al PSOE, al BNG, a ningún otro partido político ni a ningún sindicato. Pertenece a todos los ciudadanos y debe garantizar el respeto a todas las convicciones, con especial protección de los menores. Tampoco corresponde a Galiza Nova, al Sindicato de Estudiantes, a UGT o a Comisiones Obreras decirme qué debo pensar, qué opiniones puedo expresar en mi vida privada o cómo debo ejercer mi libertad ideológica. Ninguna organización puede atribuirse el derecho a condicionar las libertades de quienes no comparten sus ideas.

Llevo muchos años dedicada a la enseñanza, al Derecho y a la defensa de los derechos humanos. Mi obligación como profesora es transmitir conocimientos, fomentar el pensamiento crítico y respetar las convicciones de mis alumnos, no trasladarles mis preferencias políticas. Tampoco acepto que ningún docente, sea de izquierdas, de derechas o nacionalista, utilice su posición para imponer su ideología a los estudiantes, como está ocurriendo. Ni que quienes somos de derechas tengamos que ocultar nuestras ideas para evitar ser señalados, en el mejor de los casos, insultados o acabar necesitando la protección de la Guardia Civil. No quiero que mis alumnos piensen como yo. Quiero que aprendan a pensar por sí mismos. No pretendo imponerles una ideología conservadora ni progresista. Exijo exactamente lo mismo a quienes tienen responsabilidades educativas.

No voy a tolerar que mis opiniones personales, expresadas legítimamente fuera de mi actividad profesional, puedan convertirse en motivo de intimidación. Por eso exijo a Alfonso Rueda y a Román Rodríguez que investiguen las situaciones denunciadas, aclaren qué está ocurriendo en los centros educativos gallegos y garanticen la transparencia de las actividades financiadas con dinero público, la neutralidad ideológica de la enseñanza y la protección efectiva del profesorado y del alumnado.

Galicia no puede convertirse en una comunidad dominada por la intolerancia o el pensamiento único, donde discrepar signifique vivir amenazado y determinados sectores pretendan decidir qué ideas merecen respeto y cuáles deben ser silenciadas. La libertad ideológica no es patrimonio de la izquierda, de la derecha ni de ningún partido. Es un derecho fundamental de todos los españoles y las instituciones tienen la obligación de garantizarlo.

Lo denuncio como profesora, como ciudadana y como madre. Y no pienso renunciar a mi libertad. Lo decía estos días durante la presentación de mi libro El grito de los libres y hoy lo reitero.

Dra. Elena del Pilar Ramallo Miñán