En un mitin reciente, Pedro Sánchez arengó a las masas con el argumento de que Feijóo, si gana, tendrá de vicepresidente a Abascal y él, a Cuerpo. Y lo remató con un "¡no hay color!". Para empezar, con quien hay que comparar a Abascal no es con Carlos Cuerpo, sino con Yolanda Díaz, que es la vicepresidenta impuesta por el otro partido de la coalición. Y claro que no hay color, pero a favor de Abascal. Ahora, sin ánimo de quitarle mérito alguno a don Santiago, tampoco lo habría si el vicepresidente acabara siendo cualquier mentecato que en el PP pueda encontrarse porque, en eso, Yolanda Díaz es insuperable.

Dicho esto, habrá que admitir que efectivamente Carlos Cuerpo tiene muy buena prensa y pasa por ser alguien competente y capaz. Sin embargo, hay que recordar que no son sus estudios ni su currículum lo mejor del vicepresidente primero. De hecho, no es su condición de técnico comercial del Estado lo que le hace brillar en el Consejo de Ministros. Tampoco es su tono mesurado o habla pausada o sus respuestas medidas lo que lo convierten en el principal activo del Gobierno y del PSOE en esta campaña. Es otra la circunstancia de su biografía lo que descuella.

Y es la de que Carlos Cuerpo no es socialista. Eso lo explica todo. Podrá decirse que no es el único en el Gobierno porque Margarita Robles y Marlaska tampoco militan. Pero hay una diferencia muy notable. Robles y Marlaska se han mantenido formalmente independientes para conservar su condición de jueces, que en España tienen prohibido pertenecer a partidos políticos, aunque todos sabemos que son más PSOE que el puño y la rosa. En cambio, Cuerpo no tiene ninguna limitación legal para militar donde le plazca y, sin embargo, ha preferido no entrar en Ferraz. No solo, sino que también se ha quedado alejado de las listas, seguramente por conservar su buen nombre para futuros cargos institucionales. De modo que la conclusión es bien clara, lo mejor que tiene el Gobierno de socialistas y comunistas es un vicepresidente que no es ni una cosa ni la otra, que es lo que le hace ser su mejor elemento en contraste con el lastre que son los demás.

Así que claro que con Cuerpo no hay color. Sobre todo, si se le compara con cualquier socialista de Sánchez abajo. Pero no por lo que es, sino por lo que no es. Y, con todo, no se da cuenta el interfecto de que siempre tendrá la mácula de haber pertenecido al Gobierno de un fullero. Igual que César Antonio Molina, que por mucho que despotrique del socialismo, nunca se librará del baldón de haber sido ministro del farsante de Zapatero. Creen los dos que ser ministro es lo más, sin darse cuenta de que, dependiendo de con quién, podría ser lo menos. Si un día todos los candidatos del PSOE son tan socialistas como Cuerpo, entonces tal vez se les pueda votar. Mientras tanto, a otro perro con ese Cuerpo.