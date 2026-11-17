El programa Es la Mañana de Federico (esRadio) ha expuesto una situación crítica compartida por numerosos oyentes residentes en el extranjero y sus familiares sobre la extrema dificultad y el retraso generalizado para recibir la documentación del voto por correo de cara a los próximos comicios el próximo 29 de noviembre.

El programa de Federico Jiménez Losantos ha dado voz directa a los afectados, quienes reflejan un profundo malestar ante la falta de respuestas institucionales. Los testimonios recopilados reflejan el temor a que se repitan los fallos del pasado, como en el caso de Nievesitas, residente en Nueva Jersey. A pesar de encontrarse lejos de su consulado, ha decidido arriesgarse a viajar tras recordar que en las elecciones de 2023 las papeletas le llegaron "tres meses tarde, después de los comicios". Una situación límite a la que se suman otros obstáculos burocráticos internacionales, como el que señala Karina. Desde Suecia afirma que sí ha recibido los documentos, pero al no aceptarse en el país nórdico el voto por correo certificado, se ve obligada a trasladarse presencialmente hasta la embajada de Estocolmo.

Varios oyentes han denunciado que, tras solicitar el voto los primeros días tras la convocatoria, siguen sin recibir las papeletas. Casos como el de una estudiante en Budapest: "Mi hija es estudiante y está de Erasmus. Nada más convocarse las elecciones ella y sus amigas fueron al consulado a registrarse y solicitar toda la documentación y a día de hoy no han recibido nada"; o el de una joven en Tokio ilustran el desamparo de los estudiantes: "A mi hija en Tokio tampoco le llegó la papeleta".

Desde Chicago denuncian que tampoco han recibido "ninguna información o ningún material para poder votar". La misma situación se está produciendo Texas o en Fráncfort desde donde otra oyentes denuncia que "el sábado solo había recibido los sobres".

Españoles en el extranjero denuncian el colapso del voto por correo: "Todavía no hemos recibido nada" pic.twitter.com/WNto4fv3hW — esRadio (@esRadio) November 17, 2026

Las quejas proceden incluso de los funcionarios comunitarios en Bruselas que solicitaron el voto en plazo y tampoco han obtenido respuesta: "Aquí el 100% de mis compañeros que hemos pedido como residentes temporales el voto, porque nuestro contrato es de diplomáticos, a ninguno nos ha llegado".

"A mí me llegó la primera semana de noviembre la documentación electoral con los sobres, pero no han llegado las papeletas", señala una oyente inscrita en Alemania: "Tengo la suerte de, como no vivo muy lejos de Hamburgo, a 60 km, mi plan es acercarme al consulado para votar allí", e indica que los votantes deben desplazarse decenas de kilómetros hasta los consulados ante la falta de envío de las papeletas a sus domicilios.



Durante el programa, las críticas se han extendido a la gestión de las embajadas y consulados, señalando el impacto que estos retrasos y fallos logísticos tienen sobre el derecho fundamental de los españoles residentes fuera de nuestras fronteras.