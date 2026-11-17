Alberto Núñez Feijóo ha acudido este martes a Éibar, Guipúzcoa, para arropar a su cabeza de lista por esta provincia, Jon Echeverría, que lucha por conseguir el escaño para el PP por primera vez en quince años. Lo hace después de que le lanzaran piedras durante un acto en Hernani, y de que dos miembros del PP vasco recibieran puñetazos y patadas en Baracaldo. Desde allí, el líder del PP ha advertido: "No vamos a dar ni un paso atrás".

Feijóo ha avisado de que "no vamos a aceptar que los violentos no nos dejen hablar", y dirigiéndose directamente a ellos les ha dicho: "No vamos a pedir permiso para defender nuestras ideas". Una intervención que se ha llevado a cabo con dificultad, dados los abucheos, pitidos e insultos que se escuchaban en los alrededores de violentos que les gritaban: "¡Cállate ya!" o "¡Fuera de aquí!".

"No voy a elegir entre las bombas y las piedras, la violencia es violencia y punto. Y le plantaré cara", ha advertido el presidente del PP, reprochando a Pedro Sánchez que no haya sido capaz de descolgar el teléfono para transmitir su solidaridad al partido después de lo ocurrido, y que no lo haya siquiera condenado públicamente.

Sí lo hizo Santiago Abascal, que escribió un mensaje en X a Jon Echeverría para mostrarle su solidaridad por la violencia sufrida, de la que Vox también ha sido víctima en esta campaña durante varios actos, como el celebrado en La Coruña, donde tuvo que intervenir la policía para sofocar los disturbios provocados por la extrema izquierda.

Exige responsabilidades a Sánchez

Feijóo ha recordado desde Éibar que el presidente del Gobierno "sí tuvo tiempo para dar el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, pero no para condenar la agresión a un candidato democrático". El líder del PP le ha reprochado no haber ordenado "a los padres políticos de los violentos, que son sus socios en Madrid, que paren de violentar la campaña".

"Con todo lo que me diferencia de Vox, siempre me sentiré más cerca de Santiago Abascal que de Arnaldo Otegi", ha dicho Feijóo, asegurando que nunca blanqueará a los violentos para conseguir votos ni gobernará con ellos o con sus "padres políticos". "Tanto hablar de paz en el mundo, y tan incapaz de garantizarla en nuestro propio país", ha criticado sobre Sánchez.

Por último, el presidente del PP ha elogiado la valentía de su candidato, a pesar de su juventud, ya que tiene 22 años, y ha pedido el voto para él en esta provincia donde se disputan el diputado con Bildu por un puñado de votos. El PNV perdería el escaño. "Jon no ha venido a dejarse intimidar, ha venido a dar la batalla democrática, y la va a seguir dando", ha dicho Feijóo.

Echeverría también se ha dirigido a Sánchez para exigirle que reclame el fin de la violencia, después de hacer una férrea defensa de la libertad, recordando que esta misma semana han aparecido carteles de las juventudes de Bildu en los que mostraban el rostro de Feijóo y el propio Echeverría asesinados. "No les tenemos miedo, vamos a seguir", ha dicho.

"PNV, PSOE y Bildu llevan cuatro años gobernando juntos", ha recordado, nombrando algunas de las leyes que han respaldado los nacionalistas vascos, como la Ley Trans o la del Sí es Sí, para apelar a los votantes del PNV para que apoyen al PP vasco. El líder del PP vasco, Javier de Andrés, también ha denunciado que no son capaces de explicar sus propuestas por el acoso y la violencia de los radicales de izquierda.

El presidente del PP ha propuesto en campaña una Ley de Nietos para que los exiliados vascos y navarros por el terrorismo de ETA puedan votar en ambas comunidades, en función del municipio en el que hubieran estado empadronados. Se trata de una medida que podría beneficiar a casi 200.000 votantes, lo que podría influir de manera significativa en los resultados electorales.