Iván Redondo lleva semanas insistiendo, en platós y redes sociales, en que el PSOE está a un penalti de volver a gobernar. Los sondeos no terminan de respaldar este repetitivo acto de voluntarismo. Pero marque o falle ese supuesto penalti, la izquierda ya ha ganado otro partido: las encuestas dicen que España gira a la derecha, pero los programas revelan que todos los partidos giran a la izquierda.

A primera vista, el giro a la derecha parece claro. Según el promedio de encuestas, PP y Vox obtendrían algo más de la mitad de los votos y podrían superar los 190 escaños, mientras la izquierda de ámbito nacional rondaría el 37% y quedaría muy lejos de reeditar el Gobierno. El voto que se mueve lo hace hacia la derecha: el PSOE estaría recibiendo votos de la extrema izquierda; el PP, del PSOE, y Vox, del PP e incluso de votantes de rentas bajas desencantados con la izquierda.

Los españoles pueden cambiar de papeleta tras esta catastrófica legislatura, pero cambiar de ideas ya es otro cantar. Y los partidos lo saben: si comparamos lo que promete hoy cada uno con lo que defendía hace unos años, el movimiento es el contrario. Todos prometen lo que antes prometía el que tenía a su izquierda.

El caso del PSOE es el más evidente. Hace apenas unos años, cuando Podemos exigía prohibir los desahucios, Sánchez confesó a Ábalos: "Yo por ahí no paso". Hoy su programa promete hacer permanente esa prohibición, congelar alquileres, reducir la jornada laboral a 37,5 horas camino de las 35, y pagar, con más impuestos al capital, la prestación por crianza que proponía Sumar. Se dice que el PSOE se está comiendo a los partidos de la extrema izquierda, pero lo que se ha comido es su programa.

El PP ha emprendido un viaje similar. En 2013 desligó las pensiones del IPC e incorporó mecanismos sensatos para hacerlas más sostenibles; hoy promete blindar la revalorización con el IPC para los pensionistas presentes y futuros. En 2023 prometía suprimir el impuesto a las grandes fortunas; en su nuevo programa ni lo menciona. Ahora es el PP quien ofrece las guarderías gratis que prometía Sánchez en 2019. Y deja intactas la reforma laboral de Yolanda Díaz, contra la que votó, y las leyes del aborto y la eutanasia que llevó al Constitucional. Ante Jordi Wild, Feijóo dejó la rebaja de impuestos pendiente de cómo encuentre las cuentas públicas, que es tanto como admitir que no la habrá. Y no plantea un recorte significativo del gasto que permita bajar impuestos de forma sostenible.

Vox tampoco ha escapado de la deriva hacia la izquierda. En 2019 proponía introducir la capitalización en las pensiones y una reforma laboral con un despido más flexible. No queda rastro de ello en su programa, que fía las pensiones al crecimiento y promete más gasto público en vivienda y prestaciones estatales para las familias. Ante Broncano, Abascal llegó a defender la "intervención del Estado" en la vivienda. Lo que distingue a Vox en economía ya no es la promesa de reducir el gigantesco Estado de bienestar, sino a quién sienta primero a la mesa del festín socialdemócrata: ofrece el mismo Leviatán, pero con prioridad nacional. Vox purgó a los liberales del partido, y con ellos se marcharon también sus ideas.

Nada de esto es casualidad. Los partidos acuden a donde están los votos, y quien se pasa del PSOE al PP, o del PP a Vox, sigue adorando al gran Estado socialdemócrata que tenemos en España. Muchos españoles van a cambiar su voto convencidos de que echar a este Gobierno es imprescindible por razones ajenas a la ideología: la corrupción desatada, la desastrosa gestión y la ruina institucional. Pero si esa huida del socialismo se queda en la papeleta y no llega a las ideas, si rechazamos las consecuencias mientras seguimos abrazando sus causas, podremos cambiar de Gobierno, pero seguiremos sufriendo las mismas nefastas políticas.