Algo que retrata las tristes carencias, por no usar la palabra mediocridad, de esta clase política es que en la campaña, mientras continúan enzarzados en los insultos, insidias y zascas de rigor, ninguno, absolutamente ninguno, está diciendo una sola palabra sobre la inteligencia artificial. Ni la derecha, ni la izquierda, ni los nacionalistas centrífugos. Todos parecen haberse puesto de acuerdo en ignorar la mayor revolución tecnológica, económica y social desde la aparición de la máquina de vapor. Una transformación que ya está mutando de raíz las estructuras productivas del planeta y que amenaza con convertir en piezas de museo los axiomas sobre los que se asienta nuestro modelo civilizatorio.

No estamos hablando de una innovación más, comparable a la llegada del teléfono móvil o de internet. Estamos ante una tecnología capaz de sustituir el trabajo intelectual a una escala inimaginable, de modificar radicalmente las relaciones entre capital y trabajo, de concentrar el poder económico global en media docena de corporaciones y hasta de cuestionar la propia viabilidad del orden capitalista. En breve, sectores económicos completos van a quedar obsoletos y desaparecer, mientras millones de trabajadores pronto descubrirán que sus conocimientos dejan de poseer valor alguno en el mercado. Y, sin embargo, nuestra élite política continúa dándole vueltas al mismo guion manido de siempre, como si el siglo XXI todavía no hubiera comenzado.

Y lo desolador no es que estos políticos carezcan de ideas al respecto. Lo desolador es que ni siquiera parecen haberse enterado de que el problema existe. Ninguno plantea cómo habrá que distribuir la riqueza cuando la IA produzca una parte abrumadoramente mayoritaria de ella. Ninguno se pregunta quién la gobernará o cómo se financiarán las pensiones si el trabajo humano pasa a resultar marginal en la producción. Nada. El silencio más absoluto. Una clase rectora intelectualmente indigente y centrada en sus pequeñas querellas gremiales de vuelo gallináceo contempla impasible la llegada de un mundo nuevo. España tiene un problema muy grave: quienes la gobiernan, y quienes aspiran a gobernarla, resultan incapaces de comprender el tiempo que les ha tocado vivir.