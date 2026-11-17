Óscar Puente ha vuelto a utilizar sus polémicas redes sociales para salir en defensa de Pedro Sánchez después de la entrevista que el presidente del Gobierno concedió este lunes por la noche a Carlos Franganillo en Telecinco. El exministro de Transportes, apartado de la dirección del Ministerio tras la tragedia ferroviaria de Urda, ha cargado contra el periodista y ha insinuado que si Franganillo se convirtió en uno de los protagonistas de la noche fue porque "algo no ha hecho bien".

Puente, que abandonó el Ministerio alegando que lo hacía por "dignidad" y porque quería "estar a la altura de mi país", permanece ahora alejado de la primera línea política y se define en su perfil de X como alguien en "transición". Sin embargo, no ha dudado en salir en defensa de Sánchez cuando el presidente se ha visto sometido a una entrevista muy diferente a las que está acostumbrado.

La entrevista de Franganillo dejó a un Sánchez incómodo y titubeante ante preguntas sobre sus cambios de opinión, la amnistía, la vivienda, la gestión de la dana, su actuación durante la invasión de Ceuta o los casos de corrupción que afectan a su Gobierno y a su partido. El presidente trató en varias ocasiones de llevar la conversación hacia su propio discurso, pero el periodista insistió en las preguntas y volvió sobre ellas cuando Sánchez se desviaba.

La entrevista, además, se convirtió rápidamente en uno de los asuntos más comentados en X, con Carlos Franganillo situado entre las principales tendencias. Y precisamente a esa circunstancia es a la que se ha agarrado Puente para atacar al periodista.

Cuando un periodista hace una entrevista y el protagonista absoluto es él, es evidente que algo no ha hecho bien. pic.twitter.com/EgyKZ44aBK — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 17, 2026

"Cuando un periodista hace una entrevista y el protagonista absoluto es él, es evidente que algo no ha hecho bien", escribió el exministro en X junto a una captura del ranking de tendencias en la que Franganillo aparecía en el primer puesto.

El mensaje de Puente intenta convertir en un defecto del periodista lo que durante la entrevista quedó en evidencia: Sánchez tuvo dificultades para escapar de las preguntas cuando Franganillo insistió en que respondiera sobre sus propias decisiones.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando el periodista comenzó a preguntarle por las decisiones tomadas por el presidente en su equipo de Gobierno. "Usted eligió al ministro Puente, usted eligió a Ábalos y a Cerdán", llegó a plantearle Franganillo, mientras Sánchez trataba de interrumpirle para introducir su discurso sobre la inversión ferroviaria.

"No le deja mentir"

Federico Jiménez Losantos también se ha referido este martes a la entrevista y ha salido en defensa de Franganillo frente a las críticas de quienes acusan al periodista de no dejar hablar a Sánchez. "Dirán, es que no le deja hablar. No, no, no le deja mentir. No le deja mentir", ha señalado Federico durante su comentario sobre la entrevista.

Sánchez fuera de sí cuando le toca responder a preguntas serias pic.twitter.com/xBpQEnUXGW — esRadio (@esRadio) November 17, 2026

Franganillo también consiguió llevar a Sánchez al terreno de la corrupción después de que el presidente tratara de desviar la conversación hacia las inversiones en la red ferroviaria. El periodista insistió en las decisiones que había tomado Sánchez respecto a personas de su propio entorno político, entre ellas Puente, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Franganillo reconoce errores

El propio Carlos Franganillo ha valorado este martes la entrevista en La mirada crítica, el programa de Ana Terradillos, y ha reconocido que hubo momentos de tensión y que cometió errores en la gestión de los tiempos.

"Hubo momentos de tensión y ahí me echo yo la culpa. Hubo una gestión de tiempos que se me escapó de las manos y eso hizo que en la parte final de la entrevista quedaran muchos temas pendientes en el aire", ha reconocido el director de Informativos Telecinco.

Franganillo ha explicado que el problema se produjo porque las respuestas de Sánchez se fueron alargando a medida que avanzaba la conversación, mientras el tiempo disponible se reducía. "Las respuestas de Sánchez se iban alargando, estaba en todo su derecho de hacerlo, pero yo veía que el reloj corría y no llegábamos a muchos de los temas", ha relatado.