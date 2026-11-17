Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Así reza el razonamiento lógico popular cuyo secreto está en el artículo determinado neutro "lo" que refiere a un algo o a un aquello que no puede darse en la realidad concreta. Por si hubiera alguna duda, se recalca con la contundente ratificación que sienta que "además es imposible". Pero en ningún momento tal consideración tan sensata parece referirse a las campañas electorales.

En una sociedad democráticamente madura, debería tratarse siempre de los hechos comprobados, especialmente cuando se convoca el voto nacional. A lo largo de cuatro años, se experimenta lo que ha funcionado bien para el interés general, lo que no, lo que puede y debe mejorarse y cómo. Por ello, los programas electorales resumen las propuestas de cada formación política para que la vida de los ciudadanos sea más libre y justa en el marco de lo presupuestariamente posible.

Pero he aquí que España es diferente y lo está demostrando contundentemente. Estamos a punto de introducir nuestra papeleta en las urnas y lo que no podía ser porque además resultaba imposible, ha terminado por ser posible porque ha podido ser y además ha sido composible: se ha compuesto, se ha inventado, se ha maquillado. Esto es, los hechos mismos, consumados, redondos e innegables, han sido expulsados de la realidad y ésta ya no cuenta con ellos sino diseminados e invisibles en un cuento que se ha escrito sobre ellos. El dato ha sido asesinado por el relato.

Verán. Parecía que había una realidad definitiva y aceptable por todos. Desde 2018 y gracias a una moción de censura, Pedro Sánchez y el PSOE, ayudado por otros partidos menores, sobre todo comunistas, pero también nacionalistas, separatistas e incluso filoterroristas lograron formar un gobierno que Pérez Rubalcaba calificó de gobierno Frankenstein. Esa misma coalición gobernó tras las elecciones de 2019 y 2023. Ocho años netos.

Lo que no podía ser porque no podía ser y además era imposible es que los gobiernos sucesivos de España desde 2018 a 2026 y los partidos que han gestionado el poder político se presentaran ante los ciudadanos como irresponsables de todo lo ocurrido en estos años, acusando a los partidos de la oposición de ser el origen de todos los males y de ninguno de los bienes. Era ilógico.

Se comenzó tempranamente con la articulación de una extraña protesta por la vivienda que, al principio, parecía dirigida contra la gestión del gobierno social-comunista-separatista. Era natural, aunque el lugar elegido para la acampada fue la Puerta del Sol, bajo el despacho de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ni una tienda ante el palacio de La Moncloa. Ya fue raro y sospechoso, pero los datos eran testarudos.

Entre 2021 y 2025 se crearon unos 750.000 hogares más que viviendas nuevas se terminaron. Solo en 2025 hubo 240.000 nuevos hogares netos y sólo 92.000 viviendas terminadas. En ocho años, hubo más de 300.000 desahucios. Entre 2018 y 2026, el precio de compra subió alrededor del 70 % y el alquiler anunciado, un 45 %. Pedro Sánchez prometió más de ocho veces la construcción de 180.000 viviendas y sólo 42.000 se certifican como terminadas. ¿Cómo iban a ser responsables de esta calamidad PP y Vox que no habían gobernado?

Pero, oh, milagro de la ilógica, se ha acusado de toda esta barbaridad social a la oposición. El dedo inculpador de la ficcionada Maricarmen, ahora imaginaria Teresa, culpó al PP y a Vox del desastre "especulativo" de la vivienda en España que tiene a centenares de miles de personas en España malviviendo en habitaciones y pisos compartidos a precios desorbitados, o en la casa familiar, dados los salarios reales medios. No podía ser pero resultó posible y la ilógica se impuso.

La campaña electoral se ha desviado desde la racionalidad sociopolítica a la propaganda ilógica. La izquierda y el separatismo quieren seguir gobernando cómo sea porque la alternancia contundente los mandará al cuarto oscuro de la Historia, o eso suponen. Por ello, se disfrazó a la oposición de derechas de peligro mortal para la convivencia e incluso organizó una huelga general preventiva contra ella.

No es nuevo porque ya se ha vivido desde el dales caña a 1993 y su campaña del dóberman. Lo que tampoco es nuevo es que los partidos que defienden una regeneración nacional y constitucional en España no se percaten de que el terreno de juego es ya el de los memes, las emociones y las malas intenciones.

Fíjense en la actividad frenética de un Pedro Sánchez que lanza, uno tras otro, sus emoticones y que lleva la iniciativa sin complejos, a pesar de los presagios demoscópicos. Partido del amor frente a los partidos del odio, proclama el chulo de Tetuán, besando a la imputada Begoña y escondiendo la mugre de la corrupción entre los abrazos de los filoetarras. La lógica, ¿para qué? Bienvenido al espectáculo y al exterminio del análisis.

Sí, será horrible, tenebroso e incluso vergonzoso. Pero yo compruebo que el sanchismo mejora en las encuestas día a día y advierto que los demócratas españoles no son capaces de dejar los escrúpulos por una vez para lanzarse de cabeza al cuerpo a cuerpo con metáforas iluminadoras y lenguas de fuego que incendien los corazones españoles en defensa de la Nación, la decencia, la razón y la convivencia.

Queda poco tiempo. Absténganse timoratos. A por 210 escaños.