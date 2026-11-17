Soplar las 18 velas el mismo domingo de elecciones generales no solo supone alcanzar la mayoría de edad legal, sino también estrenarse directamente en las urnas. De cara a la cita del próximo 29-N, más de 1,6 millones de jóvenes residentes en España podrán participar por primera vez en unos comicios a Cortes Generales al haber cumplido los 18 años desde la última convocatoria electoral, incluyendo a aquellos cuya fecha de nacimiento coincide exactamente con el 29 de noviembre.

¿Están incluidos en el censo aunque fueran menores al cerrarse las listas?

Una de las dudas más habituales entre los nuevos votantes y sus familias es si el cierre previo del censo electoral deja fuera a quienes cumplen los 18 años en los días inmediatamente anteriores o el mismo domingo de votación.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) resuelve esta cuestión de forma expresa en su artículo 85: "Los inscritos como menores en el censo electoral pueden ejercer su derecho de sufragio si en la fecha de la votación han cumplido ya dieciocho años".

La Oficina del Censo Electoral —dependiente del Instituto Nacional de Estadística— incorpora de oficio a todos los ciudadanos españoles que alcanzan la mayoría de edad hasta el mismo día 29-N incluido. No es necesario realizar ningún trámite extraordinario para darse de alta. Estos jóvenes reciben en su domicilio la tarjeta censal informativa igual que el resto de electores, donde figura la mesa y el colegio electoral que les corresponde por su empadronamiento.

¿Pueden solicitar el voto por correo si aún tienen 17 años?

Siempre y cuando cumplan los 18 años como máximo el 29-N, pueden solicitar el voto por correo. Aunque en el momento de acudir a la oficina de Correos para tramitar la solicitud o depositar el sobre sigan teniendo 17 años, la ley valida su voto porque el requisito de la mayoría de edad se verifica en relación con la fecha oficial de la jornada electoral.

De igual modo, este colectivo entra en el bombo del sorteo público que realizan los ayuntamientos para designar a los miembros de las mesas electorales, siempre que cumplan el resto de requisitos legales.

Qué deben llevar al colegio electoral para estrenarse en las urnas

Para ejercer su derecho al voto por primera vez este 29-N, los jóvenes que cumplen 18 años ese mismo día únicamente deben acudir a su colegio electoral entre las 9:00 y las 20:00 horas con uno de los documentos oficiales originales admitidos para acreditar su identidad y fecha de nacimiento, como es el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el permiso de conducir.

En caso de detectar algún error en sus datos personales al consultar las listas del censo, cualquier ciudadano tiene derecho a presentar reclamación ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral dentro de los plazos habilitados antes de la votación.