La celebración de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre movilizará a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional. Para garantizar el desarrollo fluido del proceso, la normativa electoral establece una serie de horarios pautados tanto para la apertura de los colegios como para la constitución previa de las mesas electorales.

Apertura, constitución de las mesas y votaciones

A pesar de que la apertura al público general está fijada para las 9:00 horas, las personas elegidas por sorteo para ejercer los cargos de presidencia, vocalías o suplencias en las mesas electorales deberán personarse en los centros de votación a las 8:00 de la mañana.

Durante esa primera hora previa se procede a la verificación del material electoral, la comprobación de las urnas y cabinas, y la acreditación de los interventores de las diferentes candidaturas.

El horario de votación se extenderá ininterrumpidamente desde las 9:00 hasta las 20:00 horas en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. En el archipiélago canario, el proceso se ajustará a su huso horario local, manteniendo el mismo margen entre las 9:00 y las 20:00 horas insulares.

Cierre de urnas y procedimiento a las 20:00 horas

A las 20:00 horas en punto, la presidencia de cada mesa anunciará el fin de la jornada, aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General garantiza que todas aquellas personas que se encuentren en el interior del colegio o en la cola de acceso antes de la hora límite podrán ejercer su derecho al voto.

Una vez depositado el último sufragio presencial, se introducirán en las urnas los votos recibidos por correo y votarán los propios miembros de la mesa, dando paso al escrutinio oficial.

Una vez finalizado el escrutinio de la mesa, los datos serán transmitidos telemáticamente al centro de recogida de información para la posterior difusión de los avances y resultados provisionales a lo largo de la noche electoral.