En medio de una campaña marcada por el aluvión de sondeos y trackings diarios, el politólogo Pablo Simón ha desgranado en el programa En Casa de Herrero las claves demoscópicas y sociológicas que permiten anticipar el desenlace de las elecciones mucho antes de que finalice el recuento oficial. A juicio del analista, el gran reto actual reside en "distinguir señal de ruido" para observar los movimientos reales de fondo más allá de las oscilaciones diarias.

La primera clave pasa por entender la solidez del bloque de la derecha y desmontar el mito de que un repunte en la afluencia a las urnas favorece de forma automática a la izquierda. Simón sostiene que existe un consenso demoscópico claro que sitúa al conjunto de la derecha en torno al 48% o 50% de los sufragios, reflejo de un giro sociológico ya consolidado. Frente a las apelaciones a una movilización masiva para lograr una remontada progresista, el politólogo advierte de que las elecciones suben en participación precisamente cuando se avecina un cambio político. "Si vamos a los datos, de cada tres abstencionistas, uno votaría por el PP, uno por Vox y uno por el PSOE. Es decir, de cada nuevo votante, podría potencialmente irse dos terceras partes a la derecha y uno a la izquierda. Así que cuidado, porque a lo mejor alguno se lleva una sorpresa si sube mucho la participación y ve que, aun así, la derecha gana de manera contundente", señala.

El segundo factor determinante reside en la batalla táctica por los últimos escaños en disputa y en cómo el sistema electoral penaliza la fragmentación a la izquierda del PSOE. Mientras que el electorado de derechas se mueve principalmente dentro de su propio bloque planteándose un voto estratégico de coalición, el espacio progresista sufre un fuerte desgaste por la división entre el PSOE, Frente Amplio, Podemos y las candidaturas nacionalistas. "La razón por la que el bloque de la derecha está más consolidado es que ahora mismo la izquierda está peleando a defender nueve últimos escaños, mientras que la derecha solo está jugando a defender seis. Por lo tanto, la derecha está al ataque y la izquierda a la defensiva", explica Simón, quien subraya que, por pura probabilidad, "a menos que todas las monedas caigan en el mismo sentido, la derecha tiene más números de ganar". En este escenario, resume la encrucijada socialista de forma tajante: "El PSOE puede crecer, pero el PSOE no puede sumar. Es decir, el bloque es más pequeño. Hoy hay menos gente de izquierdas de la que había en el año 2023, y eso hace mucho más complicado el que pueda Pedro Sánchez revalidar".

Finalmente, la tercera clave consiste en saber leer los indicadores tempranos durante la propia jornada electoral del día 29, empezando por el avance de participación de las seis de la tarde y continuando con el escrutinio de cuatro provincias bisagra. Según Simón, un dato alto de afluencia por la tarde apuntaría a "elecciones de cambio en un contexto polarizado", aunque recomienda fijar la mirada en circunscripciones muy concretas para confirmar la tendencia antes de que acabe la noche. "Yo casi miraría más a determinadas provincias clave: estoy pensando en Huesca y La Rioja, por coger dos pequeñas en las cuales puede haber oscilación de un escaño pivotal de Vox inclinando el bloque; y luego miraría en Andalucía a dos muy particulares: Almería, donde efectivamente Vox puede ser segunda fuerza y eso significaría que Vox está bastante por encima de lo que habíamos previsto, y Sevilla, donde históricamente siempre ha ganado el PSOE y ahora mismo está en empate técnico con el PP", concluye.

Frente al vértigo que provocan los trackings diarios publicados en medios, aclara que cuando se descuenta el margen de error "las variaciones son muy escasas" y explica que los sondeos no suelen arrastrar al votante hacia el caballo ganador, sino que actúan como una "señal de viabilidad" que hace que un elector se lo piense dos veces si ve que su escaño no sale. En cuanto al momento de la recta final del proceso electoral advierte de que, con la prohibición legal de publicar estudios demoscópicos en los últimos días, se entra de lleno en "el momento de la gran intoxicación", una fase crítica en la que proliferan los sondeos opacos. "Es la fase más delicada para el votante porque corre el riesgo de ser manipulado por rumores de última hora", advierte.

Con todo, el politólogo insiste en que los datos de fondo llevan tiempo apuntando en una dirección muy clara, hasta el punto de que, al repetir las simulaciones con todas las encuestas disponibles, "en 95 de cada 100 te da una mayoría de la derecha suficiente para poder gobernar". Y es que, más allá de los golpes de efecto de última hora o de los vaivenes propios de cualquier campaña, el voto responde a inercias sociales mucho más estables.