Santiago Abascal, candidato de Vox a las elecciones generales del 29 de noviembre, ha arremetido contra Pedro Sánchez durante un acto celebrado este martes en Las Palmas de Gran Canaria. Abascal ha comparado la carcajada de Sánchez durante una entrevista en televisión con la del personaje de los cómics de DC el Joker y ha equiparado su expresión seria posterior con la del asesino José Bretón. También ha criticado la campaña del PSOE, centrada en el sentimentalismo, y las declaraciones del presidente sobre su esposa, Begoña Gómez. En el acto lo acompañaban el presidente de Vox en la isla, Nicasio Galván, y el cabeza de lista de la formación al Congreso por Las Palmas, Alberto Rodríguez Almeida.

Abascal ha centrado parte de su intervención en una entrevista que Sánchez concedió el lunes al periodista Carlos Franganillo en Telecinco. Durante la conversación, el periodista preguntó al presidente si se sentía "un kamikaze que va en sentido contrario" por mantener una política migratoria que se aparta de la tendencia de la Unión Europea basada en las puertas abiertas. Sánchez respondió con una carcajada que se prolongó durante unos segundos. Después recuperó una expresión seria y afirmó que, al contrario, se sentía "una persona con principios de un país grande que respeta los Derechos Humanos". El líder de Vox se ha referido a ese momento para describir la risa del presidente como una "llamativa carcajada siniestra e impostada".

Abascal ha asegurado que Sánchez pasó de la risa a adoptar "un rictus absolutamente serio y de rabia". "La verdad es que sólo he visto esto en alguna película, como la del Joker", ha señalado. Luego, ha vuelto sobre la expresión del presidente y ha afirmado que "la desesperación" le hace pasar "de la risa loca al rictus serio, como el de Bretón".

Abascal también ha cuestionado la campaña del candidato socialista, basada en mensajes llenos de sentimentalismo, en la que Begoña Gómez tiene un papel principal. Baste recordar que Sánchez ha convertido a su esposa en un símbolo electoral.

Abascal ha aludido además a una entrevista de Sánchez en la revista Lecturas, en la que el presidente afirmó que no se imaginaba su vida sin su esposa. "Se piensa que vamos a olvidar sus corrupciones porque está muy enamorado", ha criticado el dirigente de Vox. Asimismo, ha asegurado que la vida privada del presidente no interesa a los ciudadanos. "Nos importa un bledo su vida privada y lo enamorado que esté, aquí todos tenemos a nuestras mujeres y estamos muy enamorados", ha afirmado.

Abascal ha defendido que los españoles quieren ser "respetados, gobernados honradamente y que no se traicionaran sus intereses", en lugar de escuchar declaraciones sobre la relación sentimental del jefe del Ejecutivo.

El líder de Vox también ha denunciado las mentiras de Sánchez y lo ha acusado de "traición, robos, corrupciones y destrucción de absolutamente todos los servicios públicos". "No he visto a nadie en el Parlamento mentir de la manera en la que él lo hace", ha afirmado.

Abascal ha reprochado al presidente que haya alcanzado acuerdos con los partidos con los que se había comprometido a no pactar. En concreto, ha mencionado los acuerdos con Bildu, con las formaciones separatistas catalanas y con los comunistas que forman parte del Gobierno. Por otra parte, ha criticado la ley de amnistía y a los golpistas.

Ha concluido diciendo que siente "vértigo" ante las expectativas que, según los datos que manejan en Vox, depositan en la formación sus seguidores. "Encuentro unas esperanzas gigantescas y tengo miedo de no cumplir con las expectativas y que podáis sentir que no hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero podéis estar seguros de que nosotros no vamos a mentir", ha afirmado.