La violencia decía fundarse en la utopía. Eso pasó hace décadas. La izquierda se ha quitado la máscara. Hoy ya es pura violencia. La campaña socialista no esconde nada. Un tipo de hombre-bárbaro, sin alma ni espíritu, un hombre-adolescente, cualquiera sea su edad biológica, se pasea por platós de televisión, las revistas del corazón y los mítines políticos pavoneándose de sus tropelías contra los españoles. Más aún, ha conseguido algo inédito: la mayoría de la población está asustada. Este nuevo bárbaro, dice la voz popular, puede hacer cualquier barrabasada de aquí al día 29 de noviembre, si es que no la ha hecho ya. Este es el clima espiritual de una campaña electoral macabra. La recua socialista está contenta. La dictadura sanchunera está en su salsa: amor e intimidación, risa histérica y represión por todas partes, declaraciones de paz y violencia para Ceuta y Canarias, bailes en sus mítines y cera etarra para los del PP y Vox.

El dictadorzuelo no oculta nada. Simplemente está ahí para revalidar su maldad. La violencia. La dictadura sanchunera funciona. Todos los días saca algo para mantener en vilo a la ciudadanía. Declara el amor a su esposa, mientras intimida a quien le pregunta algo sensato. Pretende acorralar a la Oposición y, en cierto sentido, lo está consiguiendo. Nadie, pues, se llame a engaño con esta campaña electoral. Está imponiendo su macabra propuesta: yo sigo vivo y no conseguiréis expulsarme. Le importan una higa todas las prohibiciones que la ley le impone al Gobierno en campaña electoral. Todas se las salta. No hay día que no saque algo nuevo para tapar a la Oposición. Por fortuna, Vox y PP contestan con energía e inteligencia. Sin embargo, soy de la opinión de que estos partidos están siendo demasiado educados e indulgentes con el Gobierno y con todos los aparatos del Estado a su servicio. Y lo que es peor, a veces, entran a todos los trapos que les pone el dictadorzuelo: encuestas, debates amañados y todas esas zarandajas… ¡Quien debata con este dictadorzuelo le está regalando legitimidad! Otro tanto se podría decir de las encuestas. Son un cuento de Caperucita a favor del Gobierno. Y para qué citar a los medios de comunicación, casi todos están entregados a las consignas sanchuneras, incluidos los de la prensa del corazón.

La Oposición debería reaccionar con más contundencia e imaginación a los engaños y embelecos socialistas. El totalitarismo electorero de este Gobierno desvergonzado sólo se puede parar con fuerza e inteligencia. Esta no es una campaña normal. Está sometida a la intimidación de la violencia socialista. Basta, pues, de lamentos sobre el cinismo gubernamental y enfrenten a esta banda de forajidos y ladrones con coraje. Es duro, pero es menester reconocerlo para combatirlo, sí, el jefe de la dictadura está vivito y coleando. Va de sobrado por mítines, televisiones y otros tantos circos mediáticos. No ocultemos, pues, lo obvio: está ganando, porque pavonea su violencia por todas partes. No siente ni padece a la hora de criminalizar a la Oposición de sus propios crímenes. Exhibe en público a sus cómplices sin pudor alguno, incluso lleva a los actos políticos a una persona procesada por la justicia y pendiente de juicio. Se ríe de todo el mundo y, además, presume de ser muy educado, aunque es más cursi que una película de Pedro Almodóvar y más rastrero que todos los que viven de sus subvenciones.

Que Sánchez siga siendo candidato a presidir un Gobierno debería avergonzar a todos los españoles de bien. Exactamente ahí debería insistir la Oposición. Preséntenlo, señores de Vox y el PP, como lo ve el mundo civilizado: un nuevo bárbaro, un violento, traidor a su patria. Un tipejo incapaz de defender el territorio nacional no debería estar en una campaña electoral. Por lo tanto, nadie diga que es normal esta campaña. Al contrario, se trata de una campaña bárbara, sencillamente, porque se presenta a un dictador como si fuera un demócrata. Repitan, por favor, candidatos de Vox y PP, que Sánchez no tiene legitimidad para actuar en una campaña electoral como un demócrata. Pregonen con voz clara y nítida que esta campaña ha sido diseñada para mayor gloria de Sánchez. Basta ya de rollos de encuestas y debates amañados. Basta de críticas de salón al dictador. Digamos las cosas sin tapujos: estamos todos asustados, sencillamente, porque la dictadura sanchunera puede ganar otra vez. PP y Vox deben desgañitarse todos los días recordando quién es Sánchez: un dictador. Hagan que la recua socialista se avergüence de su líder.