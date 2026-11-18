Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado este miércoles un desayuno informativo arropada por varios cargos del PP, algunos exmiembros de Vox, como su amigo Iván Espinosa de los Monteros, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, encargada de presentarla por videoconferencia desde su tierra natal. Ante ella, y todos los presentes, la número dos del PP por Madrid ha avanzado su pronóstico sobre España, cuya situación ha comparado por momentos con Caracas.

"Delcy Rodríguez está acabada, se resiste, pero está terminada y acabada, como lo están Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero", ha defendido durante el acto organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha ironizado con que "esté todavía buscando quién le perite sus joyas", en referencia a la petición que ha remitido al juez para buscar joyerías alternativas a la designada para valorar a la baja el alijo hallado en la caja fuerte de su despacho.

Álvarez de Toledo ha apelado a la responsabilidad de todos los españoles para acudir a votar el próximo 29-N porque "son las elecciones más decisivas de la democracia". "Debemos elegir entre recuperar la decencia o seguir deslizándonos por la decadencia", ha avisado, calificando estos comicios como "prepolíticos" porque se trata de "fijar el listón moral de la vida pública, de decir qué estamos dispuestos a tolerar".

Para ello, ha pedido un apoyo masivo al PP, porque "un Gobierno con un PP débil es un Gobierno débil, y necesitamos un PP muy fuerte, es imprescindible para hacer todo lo que hace falta", ha dicho, señalando a Pedro Sánchez por intentar que "el PP pierda, que baje para estar aunque sea un punto por encima". "Cuantos más votos compactados en el PP, mejor", ha asegurado.

La relación con Vox

La diputada del PP se ha referido también a Santiago Abascal, con el que ha admitido que tiene "diferencias", pero ha defendido que "no es nacionalista, no justifica el tiro en la nuca, no organiza golpes de Estado y cumple las leyes". "Una diferencia esencial con todos los socios de Sánchez", añadía, rechazando cualquier tipo de "lección de ningún tipo" al respecto.

Después, lanzaba una crítica hacia el líder de Vox, por defender en una entrevista en La Vanguardia la "identidad catalana": "Me pareció incluso más raro que su decisión de cancelar la entrevista con Jordi Wild", ha dicho, calificando sus palabras de "gravísimo error" porque "para disputar el voto nacionalista no hay que asumir su lenguaje ni su premisa de que existe una identidad catalana que requiera de protección de ningún tipo".

Sobre la portada de Sánchez este miércoles en Lecturas, donde el presidente declara de nuevo su amor por Begoña Gómez, Álvarez de Toledo ironizaba: "Yo me pregunto si está opositando a La Isla de las Tentaciones o cree que los españoles han perdido todo el respeto por sí mismos". La dos del PP por Madrid añadía que, contrariamente a lo que afirma de que "no soy nada sin Begoña", lo cierto es que "es al revés, Begoña no es nadie sin él".

La diputada del PP ha abordado todos los problemas que afronta España, como la grave situación por la que atraviesa Ceuta, ante la que ha calificado a Sánchez como "el candidato de Rabat", por su connivencia con el régimen alauí ante la invasión de la ciudad, donde hay todavía más de 10.000 inmigrantes pululando por las calles.

"Vuelve la violencia al País Vasco"

El problema de la vivienda, la colonización de RTVE -a la que han convertido en una "cochambre sectaria", ha dicho- o la violencia en el País Vasco también han sido analizados por Álvarez de Toledo. Sobre este último asunto ha advertido de que "vuelve la violencia política" de "quienes utilizan el terror porque tienen terror a la democracia".

"El asesinato político ha sido el monopolio de la izquierda", ha asegurado, criticando que "ni un solo político de izquierdas tiene motivos para temer hacer un mitin en España, nosotros sí", hablando de una "asimetría" que provoca que exista un "tablero inclinado en España". "Pedro Sánchez ha legitimado la violencia política", ha dicho, en referencia al blanqueamiento del PSOE a Bildu por sus pactos políticos.