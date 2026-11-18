En las columnas de Libertad Digital no quedan demasiado bien los títulos largos —o, mejor dicho, a mí no me gusta cómo quedan—, de ser así habría añadido en el titular que también te puedes creer de centro centrado votando a Sánchez o, para que vayamos aclarándonos, votando a partidos con los que en la práctica estás desperdiciando tu voto, que ya no servirá para la única cosa que debería importar el 29 de noviembre: desalojar del poder a Pedro Sánchez y su cohorte de criminales, antes de que se establezcan en él para un par de décadas, como mínimo.

El primero de ellos es la cosa esa de Alvise, un horror de cuya ideología se sabe entre poco y nada y que, desde que fue elegido en las europeas —con un resultado excelente, por cierto— no ha hecho otra cosa que generar escándalos y ridículo. Ya en aquellas elecciones votarles era una estupidez, una forma de ser más que los demás que no llegaba –como de hecho no ha llegado– a ningún lado.

No obstante, si usted lo que quiere es que la democracia que tenemos se vaya por el sumidero a cambio de algo que no sabemos muy bien qué podía ser –pero de lo que sí tenemos la certeza de que sería peor– es un voto con cierta lógica, pero para eso mejor vote directamente a Sánchez que tiene más posibilidades de lograrlo.

Muy en la línea del voto a Alvise está Iustitia Europa, el partido que nos enteramos que era un partido después de hacerse algo conocido ejerciendo de abogado en muchas causas contra el Gobierno. Aquí hay que hacer un inciso: su aportación en esos temas ha sido valiosa, es innegable, pero de ahí a ser algo que tenga sentido político media un mundo.

Taimada pero profundamente antisemita –si le preguntan dirá que antisionista– habla de cosas como "superar el régimen del 78" y salirse de la OTAN. Es decir, lo que nos faltaba para dejar de ser una democracia occidental… y, no sé, imagino que entrar en la órbita de alguna potencia que no es democrática y tampoco es occidental. De nuevo, para eso nos quedamos con Sánchez.

En un polo opuesto –ma vicino, como diría Battiato– está el partidito de la señorita Pepys, también conocido, no mucho, como Democracia 21, que ya puestos se podrían haber llamado Democracia 22 y haber metido en campaña al Dúo Sacapuntas, que más o menos ese es el nivel.

Se trata de un partido puesto en marcha por Miriam González, una mujer de larga carrera profesional y que hasta anteayer no parecía nada tonta, pero que ha vivido fuera de España durante más de 20 años y da la sensación de que no se entera de nada de lo que pasa aquí y, además, ha elegido la peor gente posible para explicárselo.

El partido es una bufonada con ínfulas de centrista y un tonito arrogante que recuerda a los peores momentos de Ciudadanos. No es la única coincidencia: además de contar con lumbreras como Ignacio Aguado tiene las mismas posibilidades de triunfar que aquella candidatura en Madrid de Edmundo Bal, pobre, que perdió 16 puntos en dos años.

Tratan de apelar a esos exquisitos de la política que están en contra de Sánchez pero se consideran demasiado inteligentes como para votar a la derecha. El espécimen existe, es cierto, pero no nos engañemos: son cuatro y en esta ocasión tres de ellos votarán al PP o a Vox, que es lo que tiene que hacer una persona normal en estas circunstancias.

Me suena que alguna mamarrachada más hay por ahí de la que ahora ni me acuerdo, pero tampoco vale la pena comentarlas una a una, lo que conviene dejar claro es que si se cree de verdad que Sánchez es un aspirante a dictador, como yo lo creo; si se cree que su Gobierno es el más corrupto y criminal de la historia, como yo lo creo; si se cree que nuestra democracia y nuestras instituciones han sufrido una degeneración espantosa en los últimos años, como yo lo creo… todo lo que no sea votar al PP o a Vox es favorecer que el marido de Begoña siga en Moncloa por el sencillo método de quitarle escaños a la derecha –ninguno de estos partiditos personalistas va a rascar un mísero diputado– y dárselos a la izquierda en bandeja de plata. Ni más ni menos.

La historia nos ha dado la oportunidad de enmendar un error terrible de 2023 y darle a España una última ocasión para mantener nuestras libertades y una cierta prosperidad. Pero si en lugar de aprovecharla preferimos hacernos los chulos, ir de antisistema o pasarnos de exquisitos y tiramos el voto a la papelera para darnos el gusto de ser más radicales –o menos– que nuestro cuñado pasarán décadas hasta la siguiente, si es que la hay.

Por último, aunque parezca que está todo ganado no se confíen y no se despisten, para empezar porque estamos ante el político con traje de tiranuelo menos de fiar desde Godoy, más o menos; para seguir porque no es lo mismo que el nuevo Gobierno se asiente sobre una mayoría de 176 diputados que en una de 200, aunque lo esencial sea llegar a 176; y para terminar porque, insisto, no habrá otra oportunidad.