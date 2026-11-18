La pugna por el electorado de izquierdas se recrudece a medida que se acerca la cita con las urnas. La candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, ha cargado con dureza contra el secretario general socialista y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha recriminado una supuesta impostura ideológica y sobre quien ha ironizado asegurando que actúa como un "Che Guevara" sobrevenido para disputar las banderas del intervencionismo económico.

Durante un acto celebrado este miércoles en Gijón, la exalcaldesa barcelonesa ha afeado a Sánchez que intente capitalizar medidas y promesas históricas del espacio situado a la izquierda del PSOE que su propio gabinete ha evitado desarrollar a lo largo de la legislatura. Colau denunció lo que califica como un mimetismo oportunista y subrayó la falta de credibilidad de los anuncios socialistas en materias como el control del mercado inmobiliario o la presión fiscal a los patrimonios más elevados.

"Estamos viendo a Pedro Sánchez que está imitando muchas de las medidas que hemos ido proponiendo desde el Frente Amplio. No se las hemos escuchado todos estos años, pero ahora tenemos a un Che Guevara que dice que efectivamente va a subir los impuestos a los ricos y que ahora sí va a resolver el problema de la vivienda. Al PSOE le decimos: 'lo sentimos, pero ya no nos lo creemos'", proclamó Colau ante sus simpatizantes, evidenciando el deterioro de las relaciones y la desconfianza mutua existente en el bloque gubernamental.

Asimismo, la dirigente arremetió contra la estrategia de Ferraz de aglutinar los sufragios apelando a la utilidad frente a la alternativa de la oposición. A juicio de la candidata de Frente Amplio, los socialistas incurren en un engaño deliberado cuando sugieren que pueden sostenerse en solitario, advirtiendo de que "por sí solo no puede garantizar un gobierno progresista" tras las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.

Con estas declaraciones, Colau redobla la presión sobre Sánchez en un terreno que los socios del Ejecutivo reclaman como propio, acusándole de actuar con mero cálculo demoscópico. La confrontación revela una carrera de subastas demagógicas donde ambas partes rivalizan por exhibir un perfil más intervencionista, mientras que la plataforma radical busca frenar cualquier fuga de votantes hacia la papeleta socialista antes del veredicto definitivo de las urnas.