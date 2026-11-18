Un importante objetivo de la campaña socialista es demostrar que Pedro Sánchez no es lo que han coreado grupos de jóvenes en conciertos y aglomeraciones varias en los últimos años de forma aparentemente espontánea. Naturalmente, no lo dicen así desde la campaña, sino que hablan de "humanizarlo", aunque lo que quieren decir sobre todo es que lo han "deshumanizado". Llevan tiempo con eso y alguna vez llegaron a recopilar las lindezas que se le han dicho a modo de prueba de la "deshumanización". Aunque el insulto es lo contrario: nada más humano. Claro que el propósito de aquella memez —de todos los presidentes se han dicho cosas impublicables— era transformar a Sánchez en víctima de unos malvados "inhumanos". Deshumanizar, en fin, a los que supuestamente lo deshumanizaban.

El éxito de los esfuerzos por presentarlo como un santito lleno de amor o, más a tierra, como un político que se preocupa por la gente y topa con importantes obstáculos. Yo no voy a entrar en la personalidad, que doctores tiene la Iglesia, sólo en los hechos. Y entre los hechos que más le perjudican está su ausencia de los funerales de los dos graves accidentes ferroviarios de este año. Ni en el de Adamuz ni en el de Urda ha estado. No habrá que explicar, supongo, por qué un presidente del Gobierno tiene que estar en esos funerales, pero hay dos elementos clave: la representación y el reconocimiento. La excusa que dio para no asistir está descubierta y desmentida. Eliminada por ful, sólo queda una evidencia. No asistió por cálculo. Fuese acertado o incorrecto, el cálculo existió. Y eso, en circunstancias de luto nacional, es imperdonable. Cuando esos cálculos mezquinos se han detectado no una, sino varias veces, no es que te deshumanicen, es que ven que te has deshumanizado tú.

Huir de los malos momentos y de las malas noticias es huir de la responsabilidad. Pero qué vamos a decir del especialista en la materia. Su espantada en Paiporta, mientras los Reyes y Carlos Mazón soportaban el lío a pie más o menos firme, fue premonitoria. Era la primera señal clara de un patrón de conducta. Se le cubrió entonces en nombre de la seguridad, pero mala excusa es cuando tú das las órdenes y puedes decidir que te quedas. Hasta Donald Trump, a sus setenta y muchos, se quitó de encima a los guardaespaldas para poder levantarse desafiante cuando acababan de pegarle un tiro.

Excusas, he ahí la otra cuestión. Sus excusas dejan a Sánchez a la altura del betún como presidente. Porque eso es lo que importa, no si es buen tío o te irías a tomar una caña con él. Un jefe de Gobierno que huye de los malos momentos con falsos pretextos sólo es digno de perder el cargo.