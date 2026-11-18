Nos llevaría más de un editorial simplemente enumerar la multitud de asuntos en los que Pedro Sánchez ha mentido durante su entrevista con Susanna Griso en Antena 3; falsedades, en parte, señaladas por el propio equipo de verificadores de ese mismo canal de televisión. Hay, sin embargo, un asunto, actualmente judicializado y de gran preocupación para todos los españoles, como es la situación de Ceuta y la implicación de Marruecos en la invasión de inmigrantes sufrida a finales de julio, en el que el presidente del Gobierno se ha permitido faltar a la verdad no en una, sino en varias ocasiones. Así, para dar aires de normalidad a la catastrófica situación que padece la ciudad autónoma a resultas de la invasión, Sánchez, sólo para empezar, se ha permitido afirmar que "la situación hoy en Ceuta es muy, muy buena, en relación con la que tuvimos el 30 y 31 de julio" para a continuación afirmar que "estamos avanzando de manera muy rápida hacia esa normalidad".

Ya hay que tener poco decoro intelectual —por decirlo suavemente— para afirmar que la situación de Ceuta hoy es muy, muy buena, justificándolo en algo tan obvio como que, en estos momentos, Ceuta no está sufriendo una nueva invasión como la sufrida hace casi cuatro meses. La cuestión, sin embargo, es que Ceuta sigue muy, muy lejos de la normalidad, como acredita no sólo el hecho de que las agresiones sexuales en esta ciudad española hayan pasado de cuatro a treinta en los últimos tres meses, comparando los periodos comprendidos entre el 30 de julio y el 29 de octubre de 2025 y de 2026, sino también el hecho de que aún quedan miles de inmigrantes deambulando por las calles. Y es que aunque fuese cierto —que tampoco lo es— que aún quedasen "menos de 5.000 migrantes", tal y como ha afirmado Sánchez, la situación aún estaría lejos de haber alcanzado la "normalidad"; más aún cuando esa cifra contradice a los 6.824 que señalan los propios datos ofrecidos por Moncloa y todavía más a los 15.000 que afirmó en su última declaración el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas.

Otro tanto se puede decir de la felonía y persistente pretensión de Sánchez de exonerar a Marruecos en esta invasión: el presidente ha tenido el descaro de afirmar a Griso que "el tiempo me ha dado la razón. No hay un dato concluyente que señale a Marruecos en la crisis de Ceuta". Para ello sólo se ha podido basar en un politizado y contradictorio informe del CNI que, para sustentar la tesis del Gobierno, afirma que no se han podido "encontrar evidencias" de la implicación marroquí, contradiciendo flagrantemente los informes del CNIF —Centro Nacional de Inmigración y Fronteras—, las imágenes del asalto en las que aparecen policías marroquíes guiando el asalto y hasta los testimonios de inmigrantes menores sacados de un orfanato que señalan a las autoridades y las fuerzas policiales de Marruecos como organizadores e instigadores de la invasión. Eso, por no recordar que la implicación de Marruecos fue denunciada hasta por el propio Parlamento Europeo.

Es evidente que Sánchez, con tal de sostener estas mentiras en el resto de España, está dispuesto hasta a sacrificar a su propio partido en Ceuta, pues los ceutíes son los primeros en denunciarlas y en sufrir una trágica situación tan lejana de la normalidad. Y entre esos ceutíes, incluimos al socialista Melchor León, diputado y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, que ha sido expulsado del PSOE por haberse atrevido a criticar la "nefasta gestión del Gobierno". Todo, muy, muy normal, que diría Sánchez.