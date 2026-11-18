El Consejo de Ministros aprobó el martes 10 de noviembre que las familias monoparentales con dos hijos o más pasan a tener los mismos beneficios que las numerosas, como recordaron en La Trinchera de Llamas, junto con el resto de las medidas que el Gobierno sigue aprobando en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La equiparación de las familias monoparentales fue la primera medida que citó de ese paquete.

Cuánto cuesta y a cuántas familias llega

Las cifras son del propio Ejecutivo. Según el Gobierno, son 824 millones para más de 760.000 familias.

El requisito es doble: que la familia sea monoparental y que tenga dos hijos o más. Con esa condición, según el Gobierno, accede a los mismos beneficios que ya tienen las familias numerosas.

Dependencia y trenes en el mismo Consejo

El paquete del martes incluyó otras dos decisiones. Para la dependencia, el Estado pone más de 7.000 millones en 2027, según el repaso del programa. También se aprobó un decreto de seguridad ferroviaria, después de la trágica noticia de Urda.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, lo explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo: "Hemos aprobado un real decreto ley con medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y la protección social del personal del sector".

Saiz detalló que "esta medida precisa qué actividades deben computarse como tiempo de conducción a los maquinistas". Añadió que con el decreto "se garantiza la igualdad de trato del personal ferroviario aumentando así su protección social".

Los 'martes sociales' de Moncloa

Se trata de lo que Moncloa está llamando los martes sociales. Son los Consejos de Ministros ordinarios que se celebran cada martes, y en esta campaña no son los únicos.

El ministro Félix Bolaños anunció el martes que además de los Consejos de Ministros que quedan antes de las elecciones, también hay otros extraordinarios, en concreto dos, que se celebran los viernes.

Cuatro Consejos durante la campaña

Habrá cuatro Consejos de Ministros en plena campaña, mientras que en 2023 no hubo ni uno solo extraordinario. El último Consejo extraordinario previsto, el del viernes 20 de noviembre, se celebrará nueve días antes de que se abran las urnas.