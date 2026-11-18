El PP vasco siempre se ha visto perjudicado por el llamado 'voto útil' de la derecha vasca que no es nacionalista, pero vota al PNV por miedo a Bildu. Ocurrió en las últimas autonómicas: los de Javier de Andrés aspiraban a un crecimiento mayor que se vio frenado ante la amenaza de que los de Arnaldo Otegi presidieran el Gobierno vasco, y en las generales de 2023, donde sumaron dos diputados del total de 18 que reparte la Comunidad.

En estas generales, Alberto Núñez Feijóo se está volcando para lograr el sexto escaño en disputa por Guipúzcoa, muy reñido entre Bildu y el PNV, que se lo juegan por apenas 3.000 votos. Para conseguirlo, el PP tendría que crecer en torno a 10.000 papeletas absorbiendo parte del voto a Vox y, también, de los peneuvistas, a los que aspiran a dar la puntilla aprovechando que están de capa caída.

El PNV se arriesga, incluso, a no tener siquiera grupo propio en el Congreso y quedarse con apenas cuatro representantes, dado el crecimiento de los de Arnaldo Otegi, que podrían llegar a diez representantes después de dos legislaturas blanqueándose gracias al PSOE de Pedro Sánchez y Patxi López, con el beneplácito de los de Aitor Esteban.

Consciente de ello, y de la posibilidad de que parte del electorado se vaya al PP para castigarles, Esteban lleva días esforzándose para marcar distancias con Pedro Sánchez, poniendo en duda su posible apoyo a una investidura después del 29-N. Incluso ha condenado los ataques al PP vasco de los violentos estos días, algo que no ha hecho el PSOE.

Golpe al PNV

Feijóo se dirigió directamente a estos votantes para reclamar su apoyo si rechazan "que su voto valga lo mismo que el voto a Bildu", dijo desde Bilbao. "A los votantes del PNV y el PSOE les pido que no se resignen", afirmó después de criticar que los nacionalistas vascos hayan respaldado estos años la corrupción o la inmigración descontrolada del gobierno de Sánchez.

"Tenemos un bloque de PNV, PSOE y Bildu que llevan cuatro años apoyando lo mismo, en todas las materias: el decreto de vivienda Maricarmen, las leyes Trans, el sí es sí, la regularización de inmigrantes… sólo el PP encarna una propuesta distinta", dijo el cabeza de lista del PP por esta provincia, Jon Echeverría, dirigiéndose también a los votantes del PNV, a los que habló en un perfecto euskera durante parte de su discurso, este martes, desde Eibar.

Echeverría le dio al PNV donde más le duele: las medidas económicas de izquierdas que han apoyado en contra de su propio electorado y las leyes más ideológicas del sanchismo que rechaza su base social. El líder del PP vasco, Javier de Andrés, completó la estrategia al hablar de la vivienda y la delincuencia, quejándose de que sus propuestas no puedan ser escuchadas por la violencia.

Ambos estuvieron arropados por Feijóo, que acudió para apoyar al PP vasco después de que les lanzaran piedras en Hernani y sufrieran agresiones en Baracaldo por parte de la extrema izquierda. El objetivo del PP es conseguir que los votantes del PNV desencantados con el partido por su apoyo a Sánchez confíen en ellos para lograr el diputado de esta provincia por primera vez en 16 años.

El presidente del PP advirtió de que "no vamos a pedir permiso" para hacer campaña. "Ni un paso atrás", insistió, defendiendo que "plantaré cara a la violencia" y a quienes "la practican, la justifican y quienes no la condenan", dijo, a lo que añadió: "Hablaré claro, estoy hablando de Pedro Sánchez", al que señaló por solidarizarse con Bildu por la muerte de un etarra y no ser capaz de hacerlo con el PP vasco.

Horas antes, prometía desde Pamplona aprobar una Ley de Nietos vasca y navarra, para los exiliados por la banda terrorista ETA. Podría beneficiar a casi 200.000 españoles, y dar un vuelco a las elecciones en esta Comunidad, ya que la mayoría serían votantes de la derecha. Una forma, también, de molestar al PNV y evidenciar que el PP no aspira en ningún caso a recomponer relaciones con este partido.