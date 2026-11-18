"Quiero dejar claro que considero que mi expulsión del PSOE responde a mis críticas a la nefasta gestión del Gobierno de España, a mi defensa de los derechos y la seguridad de los ceutíes y a mi exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio en Ceuta", ha señalado el diputado y vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, a través de su perfil en la red social Facebook.

"También he denunciado la deriva autoritaria de un PSOE nacional que, a mi juicio, está sustituyendo el debate y la libertad de expresión por la imposición y la expulsión de las voces críticas", ha abundado. "No voy a renunciar a mis principios ni a guardar silencio", ha sentenciado. "Mi compromiso es con Ceuta y con sus ciudadanos, por encima de cualquier sigla política".

La dirección del PSOE, por su parte, ha justificado su expulsión alegando que habría roto la disciplina de voto del partido y cometido presuntas faltas muy graves de desobediencia, entre otras cosas por apoyar —el pasado 10 de noviembre— al Gobierno ceutí, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), para sacar adelante los Presupuestos para el próximo ejercicio.

"Mi expulsión es del 6 de octubre, no habíamos aprobado ni los presupuestos, otra mentira más", ha aseverado Melchor León al respecto. "Y me lo envían hoy", ha exclamado. Para no dejar lugar a dudas, el diputado repudiado ha compartido el documento con el que el que fuera su partido le ha comunicado la incoación de un expediente disciplinario y su expulsión temporal.

Durante la exposición de los motivos, se recogen una serie de declaraciones de León —recogidas en distintos medios de comunicación— en las que hacía referencia a las mentiras del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la invasión de Ceuta. "No me voy a cortar en pedir responsabilidades políticas a quien las tiene, que es el Gobierno de España", aseveraba en una de ellas.

Otro expulsado

León no es el único diputado de Ceuta contra el que el PSOE ha tomado represalias. Sebastián Guerrero también ha sido expulsado. No obstante, este ha enviado una alegación al partido para que reconsidere su decisión, solicitando audiencia para ofrecer sus explicaciones en relación a su voto favorable a las cuentas de Ceuta.

La responsable de la Comisión Gestora del PSOE en la ciudad autónoma, Sandra López, ha confirmado ante los periodistas que el procedimiento está abierto y ha explicado que "aquellas personas que no siguen las reglas de la dirección y los principios de las siglas que nos representan es entendible que se les tenga que abrir una propuesta de expulsión".