El presidente del Gobierno continúa con su estrategia de intentar humanizar su imagen, después de la insensibilidad demostrada con los valencianos en la Dana, los ceutíes o las víctimas de los accidentes de tren en Ursa y Adamuz. Para ello, ha reactivado su campaña del amor y aparece este miércoles en la revista Lecturas elogiando a su mujer, Begoña Gómez. Fuentes del PP trasladan que hace ahora un año encargaron una encuesta que, precisamente, revelaba que este caso es el que más "incomodaba" al votante de izquierdas.

Según los datos recogidos para conocer qué caso de corrupción generaba más rechazo entre los votantes, dada la catarata de causas abiertas que afectaban al Gobierno y el PSOE, todo lo relacionado con la cátedra de Begoña Gómez o sus negocios aprovechando su condición de mujer del presidente era lo que más rechazo provocaba, por encima incluso del caso José Luis Ábalos, en segundo lugar, no por la corrupción en sí, sino por su vinculación con la prostitución y el enchufe de Jéssica, lo que provocó un roto al PSOE entre el voto femenino, al que ahora pretende dirigirse Sánchez apoyándose en su mujer.

Según el PP, "el resultado de esa encuesta venía a decir que nada incomodaba más al votante de izquierdas que lo relacionado con la causa de Begoña Gómez". "Pedro Sánchez lleva a la portada de Lecturas y al atril de sus mítines al elemento que más le alejaba de su masa electoral", sostienen en el partido de Alberto Núñez Feijóo.

"Cuanto más exhiban, en revistas o donde sea, a la mujer procesada del presidente del Gobierno, peor para ellos... y mejor para nosotros", destacan, asegurando que salen beneficiados de "toda noticia que nos devuelva al eje de la corrupción va en detrimento del PSOE".

En el PP defienden que "mientras el PSOE piensa que Begoña juega a su favor, nosotros estamos convencidos de que Begoña les aleja de convencer a la mujer indecisa en estas elecciones, porque no deja de ser una persona que utilizó su posición sentimental para ganar dinero. Y esa no es la manera en la que las mujeres se abren paso en nuestro país", rematan.

Es más que previsible que este asunto sea motivo de disputa entre Feijóo y Sánchez en el cara a cara que les enfrentará este jueves con motivo de la campaña del 29-N. Es el primer debate electoral de la contienda, y también el primero en el que ambos se miden con el mismo tiempo tasado, ya que hasta ahora se han enfrentado en el Congreso en plenos monográficos donde el presidente no tiene límite y el líder de la oposición dispone de 40 minutos en total para intervenir.

El resultado del debate podría no ser determinante en el resultado de las elecciones, ya que es difícil el movimiento de votos entre bloques y todos los trasvases se producen intrabloques. Sin embargo, un tropiezo sí podría perjudicar las expectativas electorales de cualquiera de los candidatos. El enfrentamiento tendrá lugar mientras el debate a 4 sigue sin fecha todavía, ni la confirmación oficial de que vaya a celebrarse, dadas las disputas de los diferentes partidos para organizarlo.