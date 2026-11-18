Alberto Núñez Feijóo ha marcado los límites de una posible alianza con Vox para llegar a la Moncloa. El presidente del Partido Popular ha asegurado que no está dispuesto a convertirse en presidente del Gobierno "a cualquier precio", aunque ha defendido los acuerdos alcanzados con la formación de Santiago Abascal en distintas comunidades autónomas.

En una entrevista en el pódcast 'El sentido de la birra', ha defendido sus pactos con el partido de Santiago Abascal en cuatro comunidades autónomas, donde, según ha subrayado, no se ha planteado nada que se pueda decir que no es posible.

"Y cuando lo ha planteado dijimos, no es legal y si no es legal, nosotros no vamos a hacer cosas fuera de la ley", ha precisado Feijóo, quien ha destacado que ha habado mucho con Abascal y que han mantenido conversaciones "fluidas", sobre todo en el último año.

Ha asegurado además que si llega a la Moncloa el derecho al aborto y las leyes que protejan al colectivo LGTBI van a estar protegidas y que "no va a haber ningún retroceso".

"No quiero ser presidente, en el caso de ganar las elecciones y poder sumar con Vox, a cualquier precio", ha recalcado el candidato del PP, que ha incidido en que no tiene ninguna duda del "origen democrático" de Abascal.

Durante una entrevista en el pódcast El sentido de la birra, Feijóo ha afirmado que Vox no le ha planteado hasta ahora ninguna línea "incruzable" y ha reivindicado el entendimiento entre ambas formaciones. Según ha explicado, las conversaciones con Abascal han sido "fluidas", especialmente durante el último año.

El dirigente popular ha señalado que los pactos suscritos en cuatro comunidades autónomas no han supuesto aceptar medidas contrarias a la legalidad. "Y cuando lo ha planteado dijimos, no es legal y si no es legal, nosotros no vamos a hacer cosas fuera de la ley", ha precisado.

En este sentido, Feijóo ha asegurado que un eventual Gobierno presidido por él mantendrá la protección del derecho al aborto y las leyes que amparan al colectivo LGTBI. "No va a haber ningún retroceso", ha prometido.

"No quiero ser presidente, en el caso de ganar las elecciones y poder sumar con Vox, a cualquier precio", ha insistido el líder del PP, que también ha asegurado que no alberga dudas sobre el "origen democrático" de Santiago Abascal.

Las críticas a Sánchez

El presidente popular ha aprovechado la entrevista para cuestionar la situación política y judicial que rodea a Pedro Sánchez. Frente a quienes advierten de posibles retrocesos con un Gobierno del PP apoyado por Vox, Feijóo ha dirigido sus críticas al presidente socialista y a los procedimientos judiciales que afectan a personas de su entorno.

En su opinión, el verdadero retroceso es "quedarse con 131 diputados, con tu hermano condenado, tu mujer pendiente de juicio y tus dos manos derechas, uno en la cárcel, otro pendiente de juicio".

Feijóo también ha invitado a los ciudadanos a examinar su trayectoria política. Aunque ha reconocido haber cometido errores, ha defendido que nadie puede acusarle de ser un "indecente" o un "corrupto", ni de haber adjudicado obras a cambio de contratos, mordidas o comisiones.

Un millón de viviendas

Otro de los asuntos abordados durante la conversación ha sido la crisis de acceso a la vivienda. Feijóo ha reiterado su compromiso de construir un millón de viviendas a lo largo de una legislatura, una propuesta para la que considera necesario recuperar profesionales que abandonaron el sector tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Preguntado por la falta de trabajadores para acometer un proyecto de semejante envergadura, el dirigente popular ha apuntado a las posibilidades que ofrecen las listas del desempleo en España.

"Tenemos tres millones de parados. ¿Es probable que en tres millones de parados no tengamos ninguna mano de obra?", ha planteado.

A su juicio, la escasez de profesionales está relacionada con la caída de la actividad constructora tras la burbuja inmobiliaria y con el tiempo que España lleva sin construir suficientes viviendas. Muchos albañiles, soldadores y fontaneros tuvieron que buscar empleo en otros sectores cuando dejaron de levantarse viviendas.

"Se recicló y se fue a otros oficios", ha recordado Feijóo, que ha defendido la necesidad de reincorporar a estos trabajadores. "Hay que recuperarles", ha añadido.

El presidente del PP también ha señalado que existe "una potencialidad de atracción de migración regulada" para responder a las necesidades de mano de obra.

La regularización de inmigrantes

En materia migratoria, Feijóo ha expresado su oposición a una regularización generalizada de extranjeros, aunque ha distinguido esta posibilidad de los procedimientos individuales. "La regularización caso a caso es otra cosa", ha sostenido.

Para ilustrar su postura, ha relatado una conversación con un taxista hispano que llevaba tiempo trabajando de manera irregular debido a las dificultades para regularizar su situación.

"¿Usted sabe que se puede meter en un follón si usted tiene un accidente?", le preguntó el dirigente popular, que asegura haberle recomendado resolver cuanto antes su situación administrativa.

"No creo que el taxi fuera de él. Probablemente lo ha contratado alguien, pero yo lo que le estoy diciendo al taxista es: vaya usted y diga que quiere regularizarse y diga que este señor le ha contratado el taxi, que lleva tres años trabajando en un taxi", ha relatado.

Con este ejemplo, Feijóo ha defendido la posibilidad de estudiar individualmente la situación de los inmigrantes que ya trabajan en España, frente a una regularización masiva, una medida con la que ha manifestado su desacuerdo.