Cuando las elecciones del 77, la España recién salida de la dictadura acudió a las urnas con la ilusión del niño que estrena traje para la primera comunión. Y Esquerra Republicana, aquel partido de tenderos y boticarios de capital de comarca que pastoreaba el notorio racista Heribert Barrera, resolvió que el modo más cuco de ensanchar su parroquia consistía en usar como coartada blanqueadora y mano de obra electoral a los maoístas del Partido del Trabajo. La pequeña burguesía catalanista de misa dominical, devota del orden doméstico y de la cartilla de ahorros en La Caixa, del bracete de unos cándidos bolcheviques que llevaban el Libro Rojo en el bolsillo de la trenca. Un experimento contra natura. Y, como todos los experimentos contra natura, acabó mal: Esquerra siguió a lo suyo y el PTE se extinguió muy poco después, sin que nadie, ni en Pekín ni en Barcelona, guardase un minuto de silencio por él.

Medio siglo más tarde, Podemos, esa empresa familiar donde todavía confunden a Marx con Ernesto Laclau, repite la jugada con una literalidad conmovedora. Los herederos de aquella logia austriacista de viajantes de comercio siguen siendo lo mismo, aunque ahora se expresen en lenguaje inclusivo y practiquen un antifascismo de pa sucat amb oli. Lo único que cambia es el tonto útil. Donde ayer figuraban los fans ibéricos del Gran Timonel, hoy comparecen los restos del naufragio morado, dispuestos a alquilar sus siglas a cambio de un plato de lentejas en las listas de Junqueras.

Nada hace prever que las consecuencias vayan a ser distintas. Esquerra regurgitará a sus sirvientes mesetarios con la misma indiferencia con que se deshizo de aquellos pardillos chinos hace diez lustros. La mañana siguiente al recuento nadie recordará a los castellans de Podemos que trabajaron gratis para ellos. La historia, decía Mark Twain, no se repite, pero rima. Los errores de la izquierda española, en cambio, sí; y con una regularidad digna de diván de psicoanalista. Porque el hombre no es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. El único es el progre español desnortado.