La historia de la empresa Openchip & Software Technologies es de lo más singular. En noviembre de 2021, el grupo catalán de ingeniería GTD y Barcelona Supercomputing Center constituyen esta nueva sociedad en la Ciudad Condal, con poco más de 3.000 euros de capital social. En 2022, sin apenas facturación ni ingresos financieros y un solo empleado, registra unas pérdidas de 67.000 euros. La empresa, dedicada al diseño de procesadores, contó desde el principio con el respaldo público ya que el Barcelona Supercomputing Center es en realidad un ente público participado por el Ministerio de Ciencia, la Generalidad de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña.

En mayo de 2024, las cosas cambian radicalmente para la compañía porque recibe nada menos que 111 millones de euros de los Fondos Next Generation, adjudicados por el Ministerio de Hacienda. Un mes después de esta importante subvención, Openchip decide reforzar su cúpula directiva y realiza una serie de fichajes, destacando el de Therese Jamaa, pareja del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como vicepresidenta, y cuya presencia en la china Huawei ya había levantado enorme polémica.

A las ayudas estatales habrá que sumar en 2026 un triplete de subvenciones autonómicas a cargo de la Generalidad. El Gobierno de Salvador Illa aprobó un crédito de 25 millones de euros, inyectó otros 35 millones a través de Avançsa (ente público dependiente de la Consejería de Trabajo) y asumió otros 25 millones en contraavales.

El 23 de junio de 2026, la Generalidad decide convertir en acciones de Openchip el crédito que le había concedido. En virtud de esta operación, el Ejecutivo de Illa pasa a controlar el 5 por ciento de la empresa de microchips. Y no sólo eso. Además, se garantiza la entrada de un miembro fijo en el consejo de administración, blinda que la sede y el centro de actividad se mantendrán en Cataluña, con derecho de vetar cualquier cambio de domicilio social mientras conserve ese 5 por ciento.

Sólo unos días después de esta operación, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez autoriza a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, la SEPI digital dependiente del Ministerio de Óscar López, la compra del 39,99 por ciento de Openchip a cambio de 116 millones de euros. Paralelamente a esta jugada política, El Confidencial desvela en julio de 2026 que la constructora ACS planea hacerse con el 51 por ciento de la empresa catalana.

Con un desembolso en ayudas públicas superior a los 250 millones de euros, llegamos al mes de noviembre. El pasado día 4, ACS comunica que ya no está interesada en la compra de la mitad de Openchip. "Lo hemos estado mirando y hemos apoyado el proyecto, pero ahora mismo no estamos", le dicen desde la empresa de Florentino Pérez a El Economista. Las mismas fuentes explican que la operación se ha aparcado por la falta de visibilidad sobre algunas cuestiones administrativas y de permisos que Openchip tiene que desbloquear: "Mientras todo esto esté en marcha y no se resuelva, estamos en la barrera y no vamos a entrar".

Un día después de la espantada de ACS, el Gobierno de Sánchez también deja tirada a Openchip y decide retirar la compra del 49 por ciento y los 116 millones de aportación. En ese instante, el equipo de Salvador Illa entra en pánico ante el riesgo de inviabilidad que corre su gran apuesta tecnológica. Lo primero que hacen es sondear a Telefónica e Indra para tratar de convencerles de que ocupen el lugar de partner privado que ha dejado vacante Florentino Pérez. Posteriormente, la Generalidad aprueba un nuevo préstamo de 15 millones para Openchip, con lo que los fondos aportados por las arcas autonómicas alcanzan los 50 millones de euros.

El objetivo de Illa con estos movimientos es el de garantizar la continuidad de este proyecto político-empresarial, evitar la paralización de los programas de inversión en curso y, sobre todo, poder cubrir a corto plazo las necesidades operativas. Es decir, pagar las facturas mientras se buscan inversores que cubran la ronda de financiación de 250 millones tras el paso atrás de ACS y de la Moncloa por razones no del todo bien explicadas. Sin embargo, según ha sabido Libertad Digital, la situación, lejos de solucionarse, se estaría complicando con el paso de los días, hasta el punto de que la solicitud de concurso de acreedores podría resultar inminente. La situación financiera de la empresa es muy preocupante ante la falta de liquidez y el último préstamo de la Generalidad se interpretó como un rescate in extremis. Veremos si es suficiente o se confirma que una medida más drástica ya está encima de la mesa.

La Radioteca se ha puesto en contacto con Openchip para recabar su opinión. Por su interés, creemos necesario reproducir de forma íntegra las preguntas y sus correspondientes respuestas:

P: ¿Se están planteando la posibilidad de solicitar un concurso de acreedores?

R: Openchip mantiene abiertas conversaciones con empresas y potenciales inversores con los que contempla distintas fórmulas que permitan acompañar el crecimiento de la compañía.

P: ¿Es verdad que han hablado con otras tecnológicas como Telefónica o Indra para sustituir a ACS como inversor privado?

R: Openchip mantiene abiertas conversaciones con varias empresas y potenciales inversores con los que contempla distintas fórmulas que permitan acompañar el crecimiento de la compañía, considerada estratégica para el desarrollo de las Tecnologías Digitales Avanzadas, así como para impulsar la soberanía digital europea desde Barcelona.

P: ¿Qué les parece la retirada del Gobierno como accionista de referencia a través de la SEPI digital?

R: Respetamos plenamente la decisión de la administración pública. Por nuestra parte, mantenemos una excelente relación institucional y seguimos enfocados en consolidar las alianzas necesarias para garantizar la viabilidad y el éxito del proyecto.

Como se puede comprobar, desde Openchip no han dado una respuesta clara ni un desmentido rotundo a la pregunta directa de si se están planteando la posibilidad de solicitar un concurso de acreedores. Por eso, le hemos vuelto a formular la pregunta. En esta ocasión, su respuesta ha sido que "por el momento, esto es todo lo que podemos responder".