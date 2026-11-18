A solo 11 días de unas elecciones marcadas por la crispación política y el desgaste institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa protagonizando polémicas después de su reciente paso por el programa Espejo Público de Antena 3. Lejos de ofrecer explicaciones convincentes, la entrevista evidenció un clima de tensión constante en el que el jefe del Ejecutivo optó por la tergiversación sistemática. Como señala Carlos Cuesta en su análisis para La Noche de Cuesta, "ver las caras que pone el presidente del gobierno cuando Susanna Griso pues efectivamente le va rebatiendo y claro pues le rebate con datos desde luego que no tiene precio".

Más allá de las evasivas sobre las tramas de corrupción que cercan a su entorno, el episodio más grave de su intervención giró en torno a la crisis migratoria de Ceuta y el intento deliberado de blanquear al régimen de Rabat manipulando los dosieres judiciales. Mientras Moncloa insiste en exculpar a Marruecos, el desglose de los documentos entregados a la Audiencia Nacional destapa un relato radicalmente opuesto al defendido por Sánchez.

Durante la entrevista televisiva, el presidente del Gobierno hizo todo lo necesario para esquivar las responsabilidades marroquíes, limitándose a citar un documento menor. Como denuncia Cuesta, esta coartada obvia deliberadamente el trabajo de campo real: "Él solamente se está refiriendo al informe del CNI cuando hay que recordar que ayer lo que recibió la jueza Tardón fueron dos informes, uno de 77 páginas, otro de 9. ¿A cuál se refiere Pedro Sánchez? ¿Al de 9?". Frente al informe oficialista de nueve folios, cuyas conclusiones resultan ambiguas y contradictorias entre párrafos, el documento elaborado por la Comisaría de Extranjería, de 77 folios detallados, aporta pruebas irrefutables sobre la premeditación de la crisis: "Concluye literalmente que por supuesto que fue Marruecos y por supuesto que hubo una invasión marroquí a Ceuta. Eso es lo que dice el informe, repito, de 77 folios". Este dosier identifica con nombres, fotografías y cruces de datos a 97 contactos directos y sujetos coordinados con el sistema de seguridad, inteligencia y el aparato militar de Mohamed VI, que actuaron como catalizadores de una masa de más de 100.000 personas.

Incluso al analizar el documento de nueve folios al que se aferra Moncloa, las contradicciones son tan evidentes que desmoronan el argumentario gubernamental. El texto oficial de los servicios de inteligencia reconoce por escrito situaciones que el propio Ejecutivo intenta negar en público. Por un lado, el informe señala textualmente que "las autoridades marroquíes priorizan la seguridad de la fiesta del trono... limitando la disponibilidad de fuerzas de seguridad necesarias para hacer frente a las convocatorias de entrada a Ceuta". Para Cuesta, esta premisa encierra una contradicción insalvable: si se destinaron recursos a proteger la festividad real desprotegiendo la frontera, existió una decisión y una orden estatal de reubicar los efectivos, lo que dinamita la teoría de la espontaneidad. Por otro lado, el dosier admite de forma clara que "se detectó además una actitud pasiva en la frontera por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad que facilitó el acceso irregular masivo", acompañada de una "permisividad y fallo en el control fronterizo de dimensiones excepcionales". Ante esto, el presentador ironiza sobre la falta de rigor del relato oficial: "¿O es que de pronto todos los agentes se convirtieron en vagos? ¿De pronto todos decidieron que era el momento del bocadillo?".

El análisis de Cuesta sentencia que la conclusión evidente es que el CNI ha sufrido una intensa presión política para maquillar sus conclusiones y evitar un conflicto diplomático mayor con Rabat. El contraste cuantitativo y cualitativo entre los dos informes depositados en la Audiencia Nacional evidencia que al organismo de inteligencia "le han apretado las tuercas y que no le han dejado decir lo que evidentemente sí conoce". A juicio de Cuesta, detrás de esta sumisión inquebrantable se esconden debilidades inconfesables del propio Ejecutivo, marcadas por los escándalos de espionaje a móviles institucionales mediante el sistema Pegasus y la dependencia exterior en un momento de extrema fragilidad política: "Es evidente que Marruecos está detrás de la invasión. Es evidente que Marruecos nos ha invadido. Es evidente que Marruecos mantiene la invasión. Es evidente que Pedro Sánchez no quiere hablar porque está pillado", sentencia.

Asimismo, Cuesta subraya que la gravedad de este episodio trasciende el ámbito puramente bilateral para comprometer directamente la reputación y la fiabilidad de los servicios de inteligencia españoles ante las principales potencias aliadas. Al forzar un relato incoherente en el que "los párrafos pares contradicen abiertamente a los impares" dentro de un mismo documento oficial, el Gobierno proyecta una imagen de absoluta vulnerabilidad y sometimiento político que, según advierte Cuesta, no pasa desapercibida para agencias internacionales. En este sentido, el presentador denuncia la absoluta degradación institucional al recordar "la imagen que está dejando en estos momentos el Gobierno de nuestros servicios de inteligencia" ante las carcajadas previsibles de los organismos extranjeros.