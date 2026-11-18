Luis Herrero, director de En Casa de Herrero, dedicó el editorial del lunes a las encuestas sobre las próximas elecciones generales. Recordó que "13 días faltan para las elecciones" y que queda mucho menos para poder consultarlas, porque, dijo, hay "una absurda ley electoral donde durante la última semana no se pueden publicar". En la segunda parte habló de la violencia contra el PP en Guipúzcoa y de los informes contradictorios sobre la invasión de Ceuta (escúchalo en esRadio).

"Esto es día a día"

Herrero señaló como novedad de esta campaña algo que, según él, no recuerda que se hubiera hecho nunca: varios medios de comunicación hacen trackings diarios mientras puedan publicarlos. Ya no se publica una encuesta cada cierto tiempo: "esto es día a día".

El resultado, a su juicio, es el estrés. "Hay un nerviosismo que yo detecto entre la gente que me rodea", explicó, y admitió que mayoritariamente están a favor de que el Partido Socialista pierda estas elecciones. Según Herrero, se ha puesto de moda "una especie de competición dialéctica a ver quién puede aportar más datos para unos sostener la idea de la remontada y otros sostener la idea de que el bacalao está vendido".

El programa empezó por el ambiente en el PSOE. Según la información de Leticia Barquín, los socialistas sitúan el objetivo de participación en el 75 %, consideran que alcanzar ese umbral les permitirá aspirar a los 176 escaños en el Congreso. Herrero se preguntó qué grado de sinceridad hay en ese optimismo: "Es algo que yo naturalmente ignoro, pero es probable que haya gente que efectivamente se lo crea".

Mayoría absoluta en 176

Ese día, según su repaso, publican tracking NC Report en La Razón, 40dB en El País, Data10 en OKDiario y Target Point en El Debate. Herrero resumió las cifras: según las encuestas de ese día, el Partido Popular se va a mover, si no se equivocan, entre los 125 y los 137. Para Vox, el que menos le da es El País, 40dB, que le da 62, y quien más le da es OKDiario con 71.

Con esas horquillas, explicó, el bloque de la derecha tendría 187 escaños en el peor escenario y en el mejor 208. "Les recuerdo que la mayoría absoluta está en 176", añadió. "Es decir, que en el peor escenario hoy, a 13 días, las encuestas están diciendo que tiene holgada mayoría absoluta el bloque de la derecha".

En la izquierda, el PSOE se mueve entre 102, que se lo da NC Report, y la más alta, 124, que le da El País. Herrero subrayó que 40dB es también la que menos escaños da a Frente Amplio, cinco escaños, lo que interpretó como un crecimiento del PSOE a costa de su socio. Sumados los bloques, la izquierda se va a mover entre los 107 y los 136. Es decir, lejísimos de la mayoría absoluta. "Se lo pueden ustedes creer o se pueden ustedes no creer, son muy libres de hacerlo", apuntó.

"Chico, la gente lo tiene decidido"

Según Herrero, el nerviosismo crece porque "hay algunas personas que tienen un supuesto prestigio como demóscopos y como analistas electorales que están alimentando esta idea". El programa recuperó la porra que hizo Iván Redondo en Antena 3: "El Partido Popular yo creo va a bajar muchísimo y se va a quedar en torno a unos 109 escaños". Al PSOE le auguró que "se irá a 133 escaños", y a Vox, que "tiene 33, se va a 66 y Frente Amplio en este momento, 11".

Herrero hizo la cuenta: "según las cuentas de Iván Redondo el bloque de la derecha se va a quedar a un escaño de la mayoría absoluta". A su juicio, "es exactamente lo que están tratando de vender [...] para movilizar a la izquierda".

También emitió las palabras de Patxi López en Onda Vasca: "Yo estoy convencido de que PP y Vox van a perder esa mayoría absoluta que le dan hoy algunas encuestas", porque, según el dirigente socialista, "hay mucha gente todavía que no ha decidido el voto".

Frente a él, Herrero situó a Ignacio Varela, sociólogo, que ahora hace sus análisis en El Confidencial, y antes había sido asesor de gobiernos del Partido Socialista, entre otros de Zapatero.

Varela explicó en Antena 3 que las cifras "de comportamiento decidido, porque eso incluye a quienes ya tienen decidido que no votarán, están por encima del 80 %", algo "mucho más propias de una jornada de reflexión que de un principio de campaña". Añadió que, comparadas con las del año, "prácticamente las grandes cifras no se han movido". También aseguró no haber visto ninguna encuesta en la que la ventaja del bloque de la derecha sobre el de la izquierda sea inferior a 10 puntos, que equivalen, según dijo, a "entre 3 y 4 millones de votos".

"La irrupción de la violencia"

Herrero recordó que el PSOE ha vuelto a "la campaña del amor, de la alegría, del colorido", "por bailar, por besarse con su mujer en el escenario y por exhibir a su madre, que es lo último que hizo ayer en un mitin el presidente del Gobierno". El programa recuperó la crítica de Alberto Núñez Feijóo: "Yo creo que esto es una frivolidad y la frivolidad es lo contrario de la política".

Para Herrero, eso no fue lo principal. "¿Lo más preocupante y al mismo tiempo lo más informativamente relevante que ha ocurrido durante las últimas horas en la campaña electoral? La irrupción de la violencia". Según relató, el Partido Popular ha tenido que interrumpir sus actos de campaña en Guipúzcoa después de que un grupo de violentos decidiera "apedrear a los candidatos".

La cabeza de lista del PP por Guipúzcoa respondió en Antena 3: "Lo que les gustaría es que nos quedáramos en nuestra casa, sin hacer campaña, con miedo, y no lo vamos a hacer, vamos a pisar toda la provincia porque tenemos derecho a hacerlo". Feijóo cambió su agenda: "Yo me voy esta noche a Pamplona, mañana estaré en Éibar y después en Bilbao". Patxi López le reprochó que culpara a los socialistas de esa violencia: "Me parece que es tener poca vergüenza". Herrero dijo que él no ha interpretado que el señor Feijóo estuviera responsabilizando al Partido Socialista.

Según Herrero, El Correo publicó, citando fuentes del Gobierno vasco, que antiguos condenados por kale borroka están entre los detenidos por los disturbios del día de la huelga general. Esas fuentes hablan, según el periódico, de una "reactivación de sectores radicales de la izquierda abertzale que cometen sabotajes de forma coordinada". El presidente del PNV, Aitor Esteban, admitió que "ese ambiente [...] que antes estaba más extendido todavía continúa en algunas zonas de Euskadi, esto es cierto, esto es así".

"La misma película"

Herrero cerró con "otro frente informativo interesante y al mismo tiempo misterioso": tres informes sobre la invasión de Ceuta que, según dijo, "son bastante contradictorios". Según la información del programa, la Policía ha logrado identificar a 18 altos cargos marroquíes en las inmediaciones de la frontera con Ceuta. El CNI, en cambio, concluye que "no se han obtenido hasta la fecha evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes". La Guardia Civil sostiene que recibieron una información parcial e insuficiente del propio CNI.