Preguntado Pedro Sánchez por aquello de la fruta que tanto le ofende, el dirigente socialista tuvo la ocurrencia de asegurar que él también se acuerda de las madres de sus oponentes políticos cuando les sube las pensiones. Como quien preguntaba era un pijo mal cocido, ahí se quedó la cosa, en que Sánchez sube las pensiones incluso a las madres de quienes le insultan, tal es su infinita bondad y su inagotable generosidad. El líder del PSOE debe estar convencido de que el dinero público es suyo y que puede hacer lo que le rote, desde sacarlo del mantenimiento de las infraestructuras para meterlo en el mantenimiento de las sobrinas de sus ministros hasta dedicarlo a financiar el sistema ferroviario marroquí.

En otro de esos alardes de electoralismo prácticamente delictivo, el Gobierno anuncia una subida del 5,3% del salario mínimo y una subida de sueldo para todos los funcionarios del 4,5%. No hay una definición más precisa de lo que es un pucherazo, la compra directa de los votos, obviamente con nuestro dinero. A Sánchez le da igual arre que so, carece de escrúpulos y ha convertido la legislatura en un ejercicio de exaltación de sus atributos.

Hace lo que hace porque le da la gana. Desde las vacaciones durante la invasión de Ceuta a incumplir la obligación constitucional de presentar presupuestos. Sube sueldos, amnistía a sus socios, anuncia el indulto al exfiscal general condenado por obedecer sus órdenes contra Isabel Díaz Ayuso, permite que Ceuta siga en manos del invasor y se pavonea con las Mamachicho de Telesiete en un espectáculo que resultaría bochornoso hasta en la sala Bagdad de Barcelona.

En las entrevistas serias se descompone a la mínima de cambio. Y eso que no se le pregunta por el suegro y las saunas. Tal vez sea por instinto de conservación de los entrevistadores, toda vez que estamos hablando de un tipo que, preguntado por Susanna Griso sobre el encargo para liquidar a la juez que procesó a su hermano, asegura: "Yo es que en este caso me pierdo" y "también le digo que discrepo de manera absoluta y rotunda de la instrucción que ha hecho la jueza Biedma".

Es el Sánchez de "yo estoy bien", "si quieren ayuda, que la pidan", "son las cinco y no he comido" y "eso, a Vivas", un personaje capaz de negar que se fue de vacaciones en plena invasión de Ceuta y que siguió de vacaciones cuando las mujeres y los niños de Ceuta se tuvieron que confinar en sus casas y ni aun así están a salvo. Es más, a los efectos de la suerte de nuestros compatriotas en esa ciudad, Sánchez sigue de vacaciones, favoreciendo los intereses del país agresor.

Adamuz, la gota fría de Valencia, el volcán de La Palma, el gran apagón, la gestión de la pandemia, Urda, la traición en Ceuta, la cobardía en Paiporta, la ley suelta violadores, la excarcelación de los etarras, la ley de nietos, el uso y abuso de los restos de Franco y mil casos más le señalan. Su hermano, su mujer, su fiscal, sus números dos Ábalos y Cerdán, su chófer, su cloaca contra la juez Biedma, su Zapatero, su SEPI, su directora de la Guardia Civil, su gerente del PSOE, etcétera, etcétera. Es una plaga.