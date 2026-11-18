En ocasiones, acudir a votar en las elecciones se complica por compromisos previos o imprevistos de última hora, lo que lleva a plantearse la posibilidad de que un familiar, pareja o persona de confianza acuda al colegio electoral el 29-N en nombre de alguien que está enfermo, de viaje o trabajando, presentando su DNI y una autorización escrita. Sin embargo, la legislación española es taxativa al respecto y prohíbe el voto por delegación bajo cualquier concepto, exigiendo que el sufragio sea ejercido de forma estrictamente personal.

El carácter personal e intransferible del voto en España

Tanto la Constitución Española como la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establecen que el derecho de sufragio es universal, libre, igual, directo, secreto y estrictamente personal.

Esto implica la prohibición de delegar el voto en la mesa. Según el artículo 86 de la LOREG, se exige que sea el propio elector quien se identifique personalmente ante la mesa electoral y entregue por su propia mano el sobre de votación al presidente. Ninguna autorización privada ni poder notarial faculta a un tercero para depositar la papeleta en la urna en nombre de otra persona. De forma que intentar votar haciéndose pasar por otra persona o utilizando su documentación constituye una infracción grave tipificada como delito electoral por suplantación, que conlleva penas de prisión y multa.

Las únicas excepciones contempladas por la ley (asistencia y trámites)

Aunque la ley prohíbe votar en nombre de otra persona o depositar el voto por otro ciudadano, la normativa sí permite que un tercero asista o realice trámites específicos en supuestos muy concretos: en primer lugar, mediante el acompañamiento dentro del colegio electoral si el votante tiene discapacidad visual, movilidad reducida o cualquier limitación que le impida manipular la papeleta por sí mismo, siempre que sea el propio elector quien acuda personalmente a la mesa; en segundo lugar, a través de un poder notarial gratuito acompañado de un certificado médico para que una persona autorizada solicite y tramite la documentación del voto por correo en nombre de un ciudadano impedido físicamente, aunque será este último quien elija e introduzca su papeleta; y, por último, mediante una autorización escrita junto con la fotocopia del documento de identidad de ambos, conforme a la Instrucción 5/2023 de la Junta Electoral Central, para que otra persona deposite en una oficina de Correos el sobre certificado del voto por correo ya cerrado cuando el elector no pueda desplazarse personalmente.

Este mecanismo resulta especialmente útil en circunstancias excepcionales que impiden acudir de forma presencial a las urnas, como encontrarse ingresado en un hospital o vivir en una residencia de mayores. Asimismo, el voto por correo es la vía habitual para quienes tienen previsto realizar un viaje durante la jornada electoral o para aquellas personas que se encuentran internas en un centro penitenciario, garantizando así que ningún ciudadano pierda su derecho al sufragio con independencia de su situación personal o ubicación.

¿Qué pasa si no puedes acudir al colegio el 29-N y no pediste el voto por correo?

Si un ciudadano se encuentra fuera de su localidad, tiene un compromiso laboral o sufre un imprevisto de última hora el domingo 29-N y no solicitó el voto por correo dentro de los plazos establecidos, perderá la posibilidad de votar en esa convocatoria. No existe ninguna vía legal para que un tercero acuda con una autorización a su colegio electoral para suplir su ausencia.