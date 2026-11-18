Acaba de arrancar la campaña electoral y, como cada vez que ocurre, el ambiente se vuelve más ruidoso, más tenso y más difícil de ignorar. En pocos días, la política llena los informativos, las redes sociales, las conversaciones familiares y hasta el buzón de casa.

No es que la política sea nueva. Lo nuevo es la intensidad con la que se nos presenta: debates convertidos en enfrentamientos, titulares que buscan la indignación inmediata y mensajes diseñados para provocar una reacción antes de invitar a la reflexión. Ante tanto ruido, es comprensible que a más de uno le entren ganas de desconectar, silenciar los grupos de WhatsApp y desear que las elecciones pasen cuanto antes.

La campaña no llega solo por la televisión, la radio y los periódicos, los medios tradicionales. Llega también por la calle, el correo y el móvil. Buzones llenos de folletos, carteles en las esquinas, llamadas insistentes y vídeos cortos que resumen realidades complejas en eslóganes de diez segundos.

Los candidatos aparecen de pronto en todas partes. Visitando mercados, granjas, polígonos industriales o barrios que durante años han esperado mejoras concretas. La cercanía es necesaria, pero a menudo se percibe como una puesta en escena: sonrisas ensayadas, frases preparadas y promesas que suenan bien mientras no haya que explicar cómo se van a financiar.

No todo es cinismo, claro. Quiero creer que detrás de una campaña hay también personas que trabajan, propuestas que pueden ser serias y decisiones que sí afectarán a la vida cotidiana. El problema es que el formato electoral premia el gesto rápido, la frase contundente y la imagen viral más que la explicación pausada. A ese formato quienes mejor se han adaptado son las redes sociales. Al ciudadano le toca filtrar. Distinguir entre una promesa razonable y una consigna vacía; entre un compromiso verificable y una frase pensada para ocupar un titular.

Los debates y las tertulias suelen agravar la sensación de agobio. En lugar de contrastar propuestas, muchos espacios se convierten en competiciones de decibelios. El resultado es conocido: nadie escucha, nadie rectifica y casi nadie cambia de opinión. Todo se presenta como una catástrofe inminente. Si gana un bando, el país se hundirá; si gana el otro, la democracia estará en peligro. Entre ambos extremos queda poco espacio para el matiz, la duda o la explicación.

Mientras tanto, el espectador recibe la impresión de que la política es un espectáculo ajeno, protagonizado por profesionales de la confrontación. Pero no lo es. Las decisiones que se discuten tienen consecuencias sobre el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, los impuestos o la seguridad, aunque algunos quisiéramos que tuvieran menos. Pero para ello, necesitaríamos reducir el Estado.

Y es que circunscribir la política a una pelea entre bandos es cómodo, pero empobrece el debate. También facilita que se confunda la crítica con el desprecio y la participación con la sumisión a un partido.

Si la televisión amplifica la crispación, las redes sociales la multiplican. Allí el matiz tiene difícil supervivencia. Una propuesta compleja se convierte en un meme; una declaración ambigua, en una acusación definitiva; un error puntual, en la prueba de una conspiración. El algoritmo no premia necesariamente lo más cierto ni lo más útil. Premia lo que provoca reacción: el enfado, el ridículo, la polarización. Y la indignación, convertida en contenido, se convierte también en una industria.

Este mecanismo agota. Hace que muchas personas asocien la política con el insulto, la mentira y el ruido, en lugar de con decisiones concretas. Pero el problema no desaparece al cerrar la aplicación. Las decisiones públicas siguen tomándose, con o sin nuestra atención.

Por mucho hastío que produzca la campaña, la alternativa a esta democracia ruidosa no es mejor. Borrarse de la partida no hace desaparecer el tablero; solo deja que jueguen otros con nuestras fichas y con nuestro dinero. La abstención puede ser una decisión legítima y consciente. Pero no debería confundirse con una forma de protesta eficaz si responde simplemente al desánimo. No votar no impide que se tomen decisiones; solo reduce nuestra capacidad de influir en ellas.

Ir a votar no exige creer que los candidatos vayan a resolverlo todo. Tampoco implica renunciar al pensamiento crítico. Es, más bien, un ejercicio de realismo: aceptar que ninguna opción será perfecta y elegir, entre las disponibles, la que mejor responda a nuestras prioridades. Si nos equivocamos —y nos equivocaremos—, al menos tendremos el derecho de exigir responsabilidades por una decisión en la que hemos participado. Votar no garantiza acertar, pero permite seguir quejándonos con propiedad el resto del año.

La campaña puede ser pesada, los discursos repetitivos y las discusiones familiares insoportables. Aun así, vale la pena resistir el ruido, informarse con calma y acudir a las urnas. No porque la política sea maravillosa, sino porque abandonarla a quienes menos la respetan suele salir caro.