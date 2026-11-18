Sánchez se ha enfundado el traje de la moderación después de perder los papeles en la entrevista de Telecinco con Carlos Franganillo. Da igual lo que se le pregunte: el presidente tiene una única respuesta preparada y la repite como un mantra. Corrupción, Ceuta, Adamuz o Urda: para todo asegura haber asumido responsabilidades políticas, eso sí, sin que esa supuesta asunción implique en ningún caso plantearse la dimisión. Lo que equivale a una responsabilidad sin consecuencias, es decir, que le sale gratis.

"Soy responsable político de todas las decisiones, pero hay casos de corrupción real y ficticia", ha asegurado Sánchez en la entrevista en Antena 3, donde ha llegado a calificar de "cantidades nimias" las cantidades que se investigan por la presunta financiación irregular del partido. El presidente que llegó a La Moncloa prometiendo "regenerar la política" lleva ocho años gobernando y sigue recurriendo al Partido Popular como argumento para justificar sus propios escándalos.

Sánchez incluso ha sacado pecho de haber nombrado únicamente a un ministro, en referencia a José Luis Ábalos, que haya acabado salpicado por casos de corrupción, mientras ha reivindicado "todas las decisiones y todos los nombramientos" que adopta como presidente del Gobierno. Dice dormir tranquilo y sostiene que, de los más de 370 expedientes de Adif, "no se ha visto ningún tipo de irregularidad". En la misma línea, ha cerrado filas con la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, a quien ha definido como "absolutamente íntegra", pese a las investigaciones que rodean su gestión.

También ha defendido el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según Sánchez, su carácter "estratégico" radicaba en evitar que la compañía perdiera "la licencia de vuelo a Venezuela". Una explicación con la que ha tratado de sacar a Zapatero de la ecuación, insistiendo en que nunca ha hablado con el expresidente sobre ninguna empresa.

"Es que ya en este caso me pierdo", ha asegurado Sánchez al ser preguntado por las declaraciones de la jueza Biedma, instructora del caso del hermano de David Sánchez. La magistrada ha denunciado seguimientos en la escuela de sus hijas y la existencia de un exjuez vinculado a las presuntas cloacas socialistas que habría encargado a un grupo de narcos acabar con ella. Pese a la gravedad de estas revelaciones, Sánchez ha preferido desmarcarse y ha dejado claro que "discrepa de manera sustantiva y rotunda" de la instrucción que condena a su hermano.

"Es muy grave", ha insistido Susanna Griso, "solo por esto un gobierno podría caer". "El propio auto del juez Pedraz dice que no hay ningún vínculo entre este caso y el PSOE. Por supuesto absoluta condena", ha respondido Sánchez, que después ha apuntado que discrepa "de manera sustantiva y rotunda de la instrucción que ha hecho la juez Biedma de este caso" en alusión al proceso que acabó condenando a su hermano.

Baile de cifras

El baile de cifras sobre el asalto a Ceuta de los días 30 y 31 de julio continúa. "Afortunadamente la situación en Ceuta es muy muy buena en relación con la situación que tuvimos. Estamos avanzando de manera muy rápida hacia esa normalidad", ha asegurado Sánchez, tratando de vender normalidad después de cuatro meses de agonía en la ciudad autónoma.

"Estamos hablando de unas 70.000 - 80.000 personas las que entraron", ha afirmado el presidente. Su Gobierno sostiene que alrededor del 90% ya ha salido de la ciudad autónoma, mientras Sánchez cifra en torno a 5.000 los inmigrantes que continúan en Ceuta y en unos 3.500 los menores inmigrantes. Sin embargo, el Ejecutivo lleva meses defendiendo que la inmensa mayoría regresó a Marruecos durante los primeros días.

También ha escapado a la estrategia de minimizar los problemas la crisis migratoria que sufre la isla de El Hierro. Sánchez la ha reducido a un simple "pico", pese a que la inmigración ha aumentado un 40% desde el año pasado. Una vez más, el presidente prefiere rebajar la gravedad de la situación antes que afrontar la dimensión del problema, más aún en plena campaña electoral.

Su ausencia en el funeral de Urda

Con un tono suave y cuidadosamente estudiado, Sánchez ha vuelto a esquivar su responsabilidad en cada una de las crisis que se le han puesto sobre la mesa. Preguntado por su ausencia en el funeral por las víctimas de Urda, ha desviado la atención hacia la mejora de las indemnizaciones y ha puesto en valor el decreto ley que se debate hoy en la Diputación Permanente. Como si su gestión al frente del Gobierno durante ocho años y las posibles negligencias en el Ministerio de Transportes no tuvieran nada que ver con lo ocurrido y solo contara lo que está haciendo el Ejecutivo en campaña. Como si aprobar, a apenas unos días de la convocatoria electoral, un decreto en el Consejo de Ministros para mejorar las condiciones y la seguridad de la red ferroviaria bastara para zanjar las responsabilidades.

En la misma línea, ha salido en defensa de su exministro Óscar Puente, asegurando que ha dimitido "de todas sus responsabilidades", pese a que sigue conservando su acta de diputado en la Diputación Permanente. Una contradicción más en un presidente que, pese a llevar el fin de los aforamientos en su programa electoral, ha evitado pronunciarse con claridad sobre esta cuestión y ha preferido trasladar la pelota al Partido Popular y a Carlos Mazón.