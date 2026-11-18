Ante la proximidad de la jornada electoral del próximo 29 de noviembre, perder o no encontrar el Documento Nacional de Identidad (DNI) a última hora suele generar dudas y nerviosismo entre los ciudadanos. Sin embargo, la legislación electoral española prevé esta situación y contempla alternativas legales perfectamente válidas para poder ejercer el derecho al voto sin ningún problema.

Requisitos imprescindibles para identificarse

Los electores pueden identificarse ante la Mesa Electoral con el pasaporte o con el carnet de conducir, siempre que en ellos aparezca la fotografía del titular, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Para que el presidente y los vocales de la Mesa Electoral permitan el sufragio con un documento alternativo, se deben cumplir diferentes condiciones.

En primer lugar, es obligatorio presentar el documento físico original. Bajo ninguna circunstancia se aceptan fotocopias (aunque estén compulsadas) ni resguardos de renovación o tramitación del DNI.

El documento elegido debe contar obligatoriamente con la foto del elector para que los miembros de la mesa puedan verificar su identidad.

Una de las dudas más frecuentes es si sirve un documento cuya fecha de validez haya vencido. La respuesta es sí, la Junta Electoral Central (JEC) permite votar con el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir caducados, siempre que la fotografía permita identificar claramente a la persona.

¿Sirve la aplicación MiDGT?

Aunque el carnet de conducir digital en la aplicación oficial MiDGT tiene validez para circular, la normativa electoral exige la presentación de identificación física en el colegio electoral, por lo que se recomienda acudir siempre con el soporte físico original (DNI, pasaporte o carnet de conducir) para evitar incidencias en la mesa.

En el caso de no encontrar ninguno de estos tres documentos físicos antes del cierre de los colegios electorales a las 20:00 horas, la persona no podrá emitir su voto, ya que la legislación prohíbe taxativamente la identificación mediante otros carnets personales, resguardos de denuncia por pérdida o la presentación de acompañantes que atestigüen la identidad del elector.