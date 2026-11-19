El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado importancia este jueves a la entrevista concedida por el líder de Junts, Carles Puigdemont, al diario El Mundo, calificándola de "bastante irrelevante". Durante su participación en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, el dirigente socialista ha asegurado que las palabras del expresidente catalán ponen de manifiesto que su formación abandona la "fingida equidistancia" y evidencia "a quién prefieren" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en alusión al Partido Popular y Vox.

Bolaños ha eludido contestar de forma directa a las declaraciones en las que Puigdemont admitía haberse aprovechado de la "ambición desmedida" de Pedro Sánchez en la negociación de la investidura de 2023 "para derrotar a España". En su lugar, el titular de Justicia ha acusado a Junts de asumir "las mismas palabras, el mismo discurso" y los "mismos ataques personales" contra el jefe del Ejecutivo que emplean Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"La entrevista previa a las elecciones ha sido muy esclarecedora y pone de manifiesto a quién prefieren y, por tanto, los catalanes sabrán qué hacer el día 29 de noviembre", ha señalado Bolaños ante los medios a su llegada al acto.

Defensa de la "normalidad"

Frente a las manifestaciones de Puigdemont, el ministro ha defendido la gestión del Ejecutivo asegurando que España atraviesa su etapa de "mayor cohesión territorial de las últimas décadas" gracias a las políticas impulsadas durante las dos últimas legislaturas. Bolaños ha afirmado que en Cataluña existe actualmente una "normalidad política, social e institucional absoluta", una situación que, según ha relatado, ha podido comprobar personalmente tras pasar dos días en Barcelona y Tarragona.

"Los partidos políticos hacen actualmente política dentro de las instituciones, dentro de la ley, dentro de la Constitución", ha subrayado el ministro, quien ha apuntado que "hay quien estaba mucho más cómodo en el conflicto, en el enfrentamiento y la tensión" y que quizá intenta "resucitarlo" por interés político. No obstante, ha insistido en que "nadie quiere volver a esa tensión insoportable del año 2017".

El "ciclo del bulo"

Durante su intervención en el foro, Bolaños también se ha referido al debate electoral de esta noche entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, definiéndolo como un "día crucial" y una "grandísima oportunidad" para confrontar dos modelos: el del Gobierno, centrado en reforzar el Estado del bienestar, frente a lo que ha descrito como un proyecto de "recortes masivos de la derecha y la ultraderecha, que van unidos en esta ocasión" y que supondría una "involución de 50 o 60 años atrás". En este contexto, ha recordado la negativa de Sánchez ante Donald Trump en la cumbre de la OTAN a elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB para priorizar el gasto social.

Por último, el ministro de Justicia ha abordado la difusión de desinformación en España, denunciando lo que ha denominado el "ciclo del bulo". Según ha explicado Bolaños, este mecanismo consiste en que determinados "pseudomedios" publican noticias "objetivamente falsas" sin contrastar, a las que posteriormente se suman partidos políticos para amplificarlas y que desembocan en la presentación de querellas criminales por parte de organizaciones "normalmente ultraderechistas y bien financiadas".