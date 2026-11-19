Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado las palabras del prófugo golpista Carles Puigdemont, que en una entrevista en El Mundo ha afirmado que Pedro Sánchez es "una persona amoral y con una ambición desmedida", al mismo tiempo que ha confesado que "se ha aprovechado" del presidente "para derrotar a España". En este sentido, Álvarez de Toledo ha comentado que la historia de Sánchez es la de un "traidor traicionado", ya que "un prófugo de la justicia hizo presidente a Sánchez".

Sobre los calificativos del golpista al presidente del Gobierno, ha señalado que "estoy de acuerdo" con que "efectivamente Pedro Sánchez es un inmoral, una persona indecente y con una ambición tóxica y corrosiva". No obstante, ha insistido en que "España no ha sido derrotada", pues "en estas elecciones vamos a elegir y decidir si Pedro Sánchez es derrotado o si España es derrotada". "Tenemos que derrotar a Pedro Sánchez, precisamente, para que España no sea derrotada. Hasta ahora las instituciones españolas han resistido a la presión insoportable de Sánchez y también la nación española sigue en pie", ha añadido.

Sí, Sánchez es un inmoral.

No, España no ha sido derrotada. Vamos a derrotar a Sánchez para evitar la derrota de España. Programa electoral del Partido Popular. Punto 60. La impunidad no será moneda de cambio para gobernar. Derogaremos la Ley de Amnistía. Y prohibiremos que… pic.twitter.com/dvZG2oJz1Q — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 19, 2026

Asimismo, en el mensaje que ha publicado en X, afirma que "derogaremos la Ley de Amnistía", así como la prohibición de "que el derecho de gracia se utilice como contraprestación política para formar o mantener un Gobierno".

Ha defendido que quienes se posicionan con Sánchez, como lo hizo Puigdemont, "son los enemigos de España". Es más, en la entrevista el golpista afirma que "les pedíamos de todo y nos decían a todo que sí, no nos lo creíamos". También ha llegado a decir que "pensamos 'vamos a probar a dónde llega su ambición por el poder y su cinismo'. Nos lo tomamos con mucha tranquilidad espiritual, porque les dejamos claro desde el primer día que nosotros no confiábamos nada en ellos, que éramos muy escépticos con su voluntad de cumplimiento, pero que íbamos a intentar aprovecharnos de su ambición política para intentar conseguir cosas que ellos mismos habían dicho que eran imposibles".

Es por ello que Álvarez de Toledo ha argumentado que "nosotros vamos a trabajar para evitarle a España esa derrota que buscan los enemigos de nuestra nación, de nuestra convivencia y de la decencia nacional". "Tenemos un proyecto de la restauración en la vida pública, recuperación de la convivencia entre españoles y, por tanto, reafirmación de la esperanza en nuestro país", ha concluido.