La asignación definitiva de los 350 escaños del Congreso de los Diputados tras las elecciones generales del próximo 29-N no se decide sumando los votos totales a nivel nacional, sino mediante un proceso provincializado. La herramienta matemática encargada de traducir los sufragios de los ciudadanos en representantes políticos es la conocida como Ley D'Hondt, diseñada a finales del siglo XIX por el jurista belga Victor D'Hondt, un sistema integrado dentro del marco de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Comprender cómo opera este algoritmo es clave para entender por qué dos partidos con un volumen similar de votos totales pueden obtener resultados muy dispares en la Cámara Baja.

El filtro inicial del 3 % de los votos válidos

Antes de aplicar cualquier división matemática, la normativa electoral establece un primer muro de exclusión en cada circunscripción.

Se recogen todos los votos emitidos en la provincia, distinguiendo entre los votos válidos y los nulos, quedando totalmente descartadas del reparto aquellas formaciones políticas que no alcancen al menos el 3 % de los votos válidos emitidos en esa provincia. En las circunscripciones más pequeñas, el listón real de entrada impuesto por la propia matemática del sistema es considerablemente superior a ese 3 %.

La tabla de cocientes sucesivos

Superado el filtro porcentual, los votos totales de cada partido que ha entrado se someten a una tabla de divisiones idéntica para todos, basada en el número de escaños en juego en esa provincia.

Los votos de cada candidatura se dividen sucesivamente entre 1, 2, 3, 4, 5 y así de forma consecutiva hasta alcanzar el número exacto de diputados que se eligen en esa circunscripción. Por ejemplo, si una provincia reparte 5 escaños, los votos del Partido A se dividirán entre 1, 2, 3, 4 y 5. Los votos del Partido B se dividirán exactamente entre los mismos números, y así con el resto de candidaturas supervivientes.

El resultado de cada división genera una serie de cocientes numéricos para cada candidatura.

Selección de los cocientes más altos

Una vez completada la parrilla de divisiones, se recopilan todos los resultados obtenidos de todas las formaciones y se ordenan de mayor a menor valor.

Los escaños se van adjudicando de forma estrictamente decreciente a las cifras más altas de toda la tabla hasta agotar los asientos disponibles en la provincia. Una vez asignados todos los escaños de la circunscripción, los candidatos de cada partido entran en la Cámara siguiendo rigurosamente el orden de colocación en el que aparecían en las listas cerradas y bloqueadas que se publicaron en el BOE antes del 29-N.