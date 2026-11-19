Ni grandes argumentos ni demasiados datos. Un mensaje directo y al grano. Esa es la consigna que repiten en el entorno de Pedro Sánchez ante el duelo televisivo de este jueves con Alberto Núñez Feijóo. La palabra que más se escucha en Moncloa es "tranquilidad y sosiego". El presidente, Pedro Sánchez, se enfunda ahora el traje de moderado, en contraste con la actitud bronca que ha exhibido en otros platós. El PSOE quiere un Sánchez sereno, capaz de llegar a todos los públicos y, sobre todo, que no entre al barro. Justo el terreno al que, según los socialistas, Feijóo intentará arrastrar el debate.

El encuentro será la revancha política entre ambos dirigentes después de que, en 2023, Feijóo se impusiera con una batería de reproches a la que el presidente fue incapaz de responder. Aquel debate dejó la imagen de un líder popular seguro de sí mismo y un Sánchez visiblemente fuera de sitio, desbordado por los ataques. Un escenario que en Moncloa llevan trabajando desde este miércoles para evitar que vuelva a repetirse.

"Salió mal", reconocen fuentes del Ejecutivo al recordar aquel debate, que consideran un episodio tormentoso que no están dispuestos a revivir. Esta vez "no nos pilla de nuevas", aseguran. En el Gobierno ya anticipan que el PP mantendrá el tono que califican de "agresivo". "La estrategia de desinformación y propaganda no son técnicas democráticas ni éticas", sostienen desde Moncloa, en una declaración que también deja entrever por dónde irán los argumentos del presidente: los "bulos" y las "mentiras" serán parte de su respuesta a los distintos casos de corrupción que le afectan.

"Nos esperamos un debate muy embarrado", aseguran esas mismas fuentes, que ven en el encuentro una oportunidad para que el PP consolide su estrategia. Frente a ese escenario, Moncloa presenta a Sánchez como el dirigente dispuesto a rebajar la tensión. Aseguran que esta vez tienen "respuestas para todo", aunque el presidente no ha renunciado a ridiculizar a su adversario político, como viene haciendo durante toda la campaña electoral.

El presidente ha tenido tiempo para prepararse. Salvo por la entrevista en Antena 3, Sánchez ha mantenido despejada su agenda para centrarse en el cara a cara desde este miércoles. En su equipo, sin embargo, reconocen que la clave no estará tanto en el contenido como en las formas. Lo más importante, insisten, es "acertar con el tono". El discurso, aseguran, ya se lo tiene estudiado.

"Feijóo no tiene proyecto y solo va a poner encima de la mesa ruido", repiten los socialistas, que llevan meses agitando el fantasma de un Gobierno de PP y Vox surgido de las urnas, al que niegan la condición de "alternativa" y presentan como "involución". Desde el equipo del candidato socialista trasladan que Sánchez se centrará en ofrecer "motivos" para que los ciudadanos le voten. Una estrategia propositiva con la que pretende esquivar el desgaste tras ocho años gobernando.

El presidente estará arropado por un nutrido equipo de Moncloa y Ferraz. Le acompañarán Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; Rebeca Torró, secretaria de Organización y portavoz del PSOE; y Ana Manzano, directora de Comunicación del partido.

Diego Rubio será el encargado de entrar en el plató durante los descansos, mientras que el PSOE reservará para Rebeca Torró la reacción pública al término del cara a cara. La dirigente socialista comparecerá desde la Academia de Televisión para trasladar la valoración oficial del partido.

En Moncloa se esfuerzan por aparentar tranquilidad y repiten que "todo es remontable". Una frase que deja entrever que el equipo de Sánchez contempla incluso la posibilidad de que el presidente vuelva a salir malparado del duelo, como sucedió en 2023. En cualquier caso, en Moncloa se consuelan con que todavía habría margen para enmendar un nuevo tropiezo del presidente. La cuestión es si Sánchez conseguirá contenerse y mantener la moderación que ahora predica cuando Feijóo le saque de su guion y le obligue a dar explicaciones por la corrupción en sus filas, la negligente gestión en Transportes y la crisis de la vivienda.