"Desde el equipo de reasentamiento del MISSM estamos llevando a cabo la organización de 4 llegadas desde Egipto de personas reasentadas nacionales de Sudán, Sudán del Sur y Eritrea durante el próximo mes de diciembre". Este es el mensaje que ha recibido la Policía mientras no dejan de llegar pateras a El Hierro, mientras sigue sin resolverse la invasión de Ceuta, mientras se dispara la entrada ilegal de inmigrantes por la costa de Cádiz y mientras las narcolanchas hacen gala de su dominio en toda la zona de Almería y también de Cádiz.

"El dispositivo de llegada se va a realizar como de costumbre en la Sala 7 de la Terminal 3, aeropuerto de Barajas, Madrid", destaca el mensaje remitido por el MISSM —Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones—. La comunicación da más detalles: "Actualmente contamos con las fechas de las llegadas y el número orientativo de las personas en cada llegada, pudiendo esto último sufrir algún pequeño cambio. Teniendo en cuenta que el mes de diciembre es un mes bastante complicado, os adelantamos la información.

10 de diciembre -vuelo chárter con una previsión de 217 personas

-vuelo chárter con una previsión de 11 de diciembre -vuelo comercial con una previsión de 80 personas

-vuelo comercial con una previsión de 21 de diciembre -vuelo comercial 64 personas

-vuelo comercial 22 de diciembre-vuelo chárter con unas 220 personas".

Y destaca ese mensaje que, "para la organización y comunicación de los listados hemos pensado en enviar esta primera comunicación general y en el momento de contar con los listados, enviar una comunicación para la llegada de los días 10 y 11 (listados separados) y otra comunicación con las llegadas de los días 21 y 22 (listados separados)".

Y es que España está poniendo en práctica el conocido como Programa Nacional de Reasentamiento (PNR) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, efectivamente, contempla a Egipto (incluyendo operaciones desde El Cairo) como país de primer asilo o salida de las personas refugiadas procedentes de Sudán. De hecho, esta es una de las áreas prioritarias de actuación, que opera mediante vuelos y casos solicitados y derivados por ACNUR y trasladados por la OIM (Organización Internacional para las Migraciones).

En marzo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Programa Nacional de Reasentamiento para este año con un total de 1.200 plazas. Egipto figura expresamente entre los países desde los que España realiza operaciones de reasentamiento (junto con otros países de la región como Líbano, Jordania o Turquía), priorizando a población refugiada de crisis activas como la de Sudán.

Ni el Ministerio de Inclusión ni la Embajada de España en El Cairo tramitan solicitudes individuales de reasentamiento. Es la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Egipto quien evalúa la vulnerabilidad de las personas sudanesas registradas como refugiadas y propone los expedientes a España. Una vez que las autoridades españolas (Inclusión e Interior) aprueban los perfiles tras entrevistas de selección y supuestos controles de seguridad, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) organiza los exámenes médicos previos y el vuelo desde El Cairo hasta España.

El programa requiere de un trámite adicional: un visado de tránsito aeroportuario (VTA) exigido a los ciudadanos con pasaporte sudanés desde junio de 2024.