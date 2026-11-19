En su editorial en el programa La Noche de Cuesta, el periodista Carlos Cuesta ha expuesto un listado de preguntas dirigidas a Pedro Sánchez ante la hipótesis de poder realizarle una entrevista o participar en un debate electoral con el jefe del Ejecutivo. Durante su intervención, el comunicador señaló que este repertorio constituye los temas sobre los que, a su juicio, el presidente debería rendir cuentas públicamente.
Y es que hoy se celebra el esperado debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La previa de este encuentro ha estado marcada por la tensión en torno a los contenidos, pues el equipo de campaña socialista intentó impedir que existiera un bloque temático dedicado de forma explícita a la corrupción, una maniobra que llevó al Partido Popular a advertir de que se levantaría de la mesa y renunciaría a participar si no se incluía este asunto, logrando finalmente que figure como cuarto bloque bajo el título "Lucha contra la corrupción y regeneración democrática".
A lo largo de la exposición, articuló un interrogatorio dividido en distintos frentes que abarcan desde la situación en la frontera de Ceuta, la gestión de las infraestructuras ferroviarias y la atención a las víctimas de catástrofes, hasta las investigaciones judiciales abiertas en torno al Partido Socialista, el entorno familiar del presidente, la corrupción y las alianzas parlamentarias que sostienen al Ejecutivo.
Las preguntas de Cuesta a Sánchez
"Entiendo que nunca me aceptarán en un debate para preguntar este tipo de cosas", señalaba Cuesta formulando las cuestiones que dirigiría a Pedro Sánchez:
- Que cómo puede tener la falta de vergüenza de mantener Ceuta invadida casi cuatro meses después del inicio de la invasión.
- Que cómo puede mirarse al espejo sabiendo que hay 116 muertos por culpa de no haber invertido en el tren.
- Que cómo puede seguir sin ver a las familias ni sentir nada por las víctimas de Adamuz y Urda.
- Que de qué habla con su mujer imputada cada noche, y si se miran a la cara y se ríen de lo que nos han robado.
- Que cómo fueron las deliberaciones para impulsar una cloaca que ha acabado intentando contratar a narcos para eliminar jueces.
- Que qué pensó tras ver que se disparaban las muertes por la Covid justo después de haber permitido un 8M ultrafeminista en plena pandemia.
- Que cómo pactó con el fiscal general del Estado el ataque a Ayuso por medio de su novio.
- Que qué le dijo a Corvillo en abril de 2023 en referencia a Ábalos.
- Que cómo organizó el dinero de sus primarias y la llegada de fondos a Bancal de Rosas.
- Que qué habló con su suegro sobre los negocios de saunas y prostíbulos.
- Que cómo fueron las conversaciones con Bildu para aceptar un partido con 92 condenados por pertenencia a banda asesina.
- Que si no hay nadie en su partido que le recuerde que han impulsado al partido heredero de ETA que asesinó a casi 900 personas, entre ellas a 12 compañeros suyos del PSOE.
- Que dónde tiene el dinero Begoña Gómez.
- Que dónde tiene el dinero él.
- Que cómo fueron las conversaciones para enchufar a su hermano David.
- Que qué le dijo Óscar López sobre las juergas en los paradores de Ábalos.
- Que cómo le explicó a su mujer que iban a abolir la prostitución, es decir, el origen de su fortuna.
- Que qué habló con Ábalos cuando empezaron a llegarle los avisos de que la UCO seguía la pista del fraude socialista.
- Que qué le dijo Delcy Rodríguez cuando le llamó desde el aeropuerto del Delcygate.
- Que cómo puede aguantarse la náusea ante el espejo sabiendo que ha pactado con una narcodictadura asesina.
- Que si se le iluminó la cara diseñando el pucherazo de la ley de nietos.
- Que qué habló con Óscar Puente tras los accidentes de los trenes, sabiendo que han escatimado la inversión en las vías.
- Que qué le ha dicho Marruecos en todo este tiempo sobre el Pegasus, los contratos del Africa Center y el contrato de la desaladora en la que medió Ábalos.
- Que si se rio tras decir en plena DANA aquello de "si quieren recursos, que los pidan".
- Que si se ríe cada noche al acostarse pensando en todas las mentiras que ha contado a los votantes para llegar al poder.
- Que qué piensa de sus votantes y si se ríe de ellos.
- Que cómo se le ocurrió lo de llevarse la urna de sus primarias detrás de un biombo para hacer otro pucherazo de los suyos.
- Que cómo puede tener el desprecio por España que siente, cuando un inepto como él lo ha conseguido todo gracias a España.
- Que qué ha hablado con Conde-Pumpido sobre la amnistía o los indultos.
- Que qué piensa cuando se da cuenta de que no puede dar un paso por una calle de España.
- Que, como dijo Federico Jiménez Losantos, qué piensa cuando ve que las niñas y mujeres violadas en Ceuta podrían tener la edad de sus hijas o de su mujer.
- Que si no le da vergüenza haber sacado adelante una ley suelta violadores.
- Que qué ha hablado con Ana Redondo, después de haber dado unas pulseras antimaltrato fake a mujeres maltratadas y en riesgo de muerte.
- Que si se acuerda de la gente de La Palma, que sigue viviendo en caracolas.
- Que si alguna vez piensa verse con una víctima.
- Que cómo prepara todas las mentiras que suelta en cada intervención o debate.
- Y que cómo puede aguantarse a sí mismo tras haber formado un gobierno con partidos de etarras, golpistas, separatistas y comunistas.
Con esta batería de cuestiones, el comunicador cerró su intervención en La Noche de Cuesta, reiterando sus críticas hacia la acción política del Gobierno y cuestionando la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo ante los asuntos enumerados en el programa.