En su editorial en el programa La Noche de Cuesta, el periodista Carlos Cuesta ha expuesto un listado de preguntas dirigidas a Pedro Sánchez ante la hipótesis de poder realizarle una entrevista o participar en un debate electoral con el jefe del Ejecutivo. Durante su intervención, el comunicador señaló que este repertorio constituye los temas sobre los que, a su juicio, el presidente debería rendir cuentas públicamente.

Y es que hoy se celebra el esperado debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La previa de este encuentro ha estado marcada por la tensión en torno a los contenidos, pues el equipo de campaña socialista intentó impedir que existiera un bloque temático dedicado de forma explícita a la corrupción, una maniobra que llevó al Partido Popular a advertir de que se levantaría de la mesa y renunciaría a participar si no se incluía este asunto, logrando finalmente que figure como cuarto bloque bajo el título "Lucha contra la corrupción y regeneración democrática".

A lo largo de la exposición, articuló un interrogatorio dividido en distintos frentes que abarcan desde la situación en la frontera de Ceuta, la gestión de las infraestructuras ferroviarias y la atención a las víctimas de catástrofes, hasta las investigaciones judiciales abiertas en torno al Partido Socialista, el entorno familiar del presidente, la corrupción y las alianzas parlamentarias que sostienen al Ejecutivo.

Las preguntas de Cuesta a Sánchez

"Entiendo que nunca me aceptarán en un debate para preguntar este tipo de cosas", señalaba Cuesta formulando las cuestiones que dirigiría a Pedro Sánchez:

Que cómo puede tener la falta de vergüenza de mantener Ceuta invadida casi cuatro meses después del inicio de la invasión.

casi cuatro meses después del inicio de la invasión. Que cómo puede mirarse al espejo sabiendo que hay 116 muertos por culpa de no haber invertido en el tren.

por culpa de no haber invertido en el tren. Que cómo puede seguir sin ver a las familias ni sentir nada por las víctimas de Adamuz y Urda .

. Que de qué habla con su mujer imputada cada noche, y si se miran a la cara y se ríen de lo que nos han robado.

cada noche, y si se miran a la cara y se ríen de lo que nos han robado. Que cómo fueron las deliberaciones para impulsar una cloaca que ha acabado intentando contratar a narcos para eliminar jueces.

que ha acabado intentando contratar a narcos para eliminar jueces. Que qué pensó tras ver que se disparaban las muertes por la Covid justo después de haber permitido un 8M ultrafeminista en plena pandemia.

en plena pandemia. Que cómo pactó con el fiscal general del Estado el ataque a Ayuso por medio de su novio.

Que qué le dijo a Corvillo en abril de 2023 en referencia a Ábalos.

Que cómo organizó el dinero de sus primarias y la llegada de fondos a Bancal de Rosas.

Que qué habló con su suegro sobre los negocios de saunas y prostíbulos.

y prostíbulos. Que cómo fueron las conversaciones con Bildu para aceptar un partido con 92 condenados por pertenencia a banda asesina.

para aceptar un partido con 92 condenados por pertenencia a banda asesina. Que si no hay nadie en su partido que le recuerde que han impulsado al partido heredero de ETA que asesinó a casi 900 personas, entre ellas a 12 compañeros suyos del PSOE.

Que dónde tiene el dinero Begoña Gómez.

Que dónde tiene el dinero él.

Que cómo fueron las conversaciones para enchufar a su hermano David.

Que qué le dijo Óscar López sobre las juergas en los paradores de Ábalos.

Que cómo le explicó a su mujer que iban a abolir la prostitución, es decir, el origen de su fortuna.

Que qué habló con Ábalos cuando empezaron a llegarle los avisos de que la UCO seguía la pista del fraude socialista.

Que qué le dijo Delcy Rodríguez cuando le llamó desde el aeropuerto del Delcygate.

Que cómo puede aguantarse la náusea ante el espejo sabiendo que ha pactado con una narcodictadura asesina.

Que si se le iluminó la cara diseñando el pucherazo de la ley de nietos.

Que qué habló con Óscar Puente tras los accidentes de los trenes, sabiendo que han escatimado la inversión en las vías.

Que qué le ha dicho Marruecos en todo este tiempo sobre el Pegasus, los contratos del Africa Center y el contrato de la desaladora en la que medió Ábalos.

Que si se rio tras decir en plena DANA aquello de "si quieren recursos, que los pidan".

Que si se ríe cada noche al acostarse pensando en todas las mentiras que ha contado a los votantes para llegar al poder.

Que qué piensa de sus votantes y si se ríe de ellos.

Que cómo se le ocurrió lo de llevarse la urna de sus primarias detrás de un biombo para hacer otro pucherazo de los suyos.

para hacer otro pucherazo de los suyos. Que cómo puede tener el desprecio por España que siente, cuando un inepto como él lo ha conseguido todo gracias a España.

Que qué ha hablado con Conde-Pumpido sobre la amnistía o los indultos.

Que qué piensa cuando se da cuenta de que no puede dar un paso por una calle de España.

Que, como dijo Federico Jiménez Losantos, qué piensa cuando ve que las niñas y mujeres violadas en Ceuta podrían tener la edad de sus hijas o de su mujer.

Que si no le da vergüenza haber sacado adelante una ley suelta violadores.

Que qué ha hablado con Ana Redondo, después de haber dado unas pulseras antimaltrato fake a mujeres maltratadas y en riesgo de muerte.

Que si se acuerda de la gente de La Palma, que sigue viviendo en caracolas.

Que si alguna vez piensa verse con una víctima.

Que cómo prepara todas las mentiras que suelta en cada intervención o debate.

Y que cómo puede aguantarse a sí mismo tras haber formado un gobierno con partidos de etarras, golpistas, separatistas y comunistas.

Con esta batería de cuestiones, el comunicador cerró su intervención en La Noche de Cuesta, reiterando sus críticas hacia la acción política del Gobierno y cuestionando la ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo ante los asuntos enumerados en el programa.