Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan esta noche, desde las 22:00 horas, en el único cara a cara televisado entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno antes de las elecciones generales del 29N. La cita tiene lugar en el Plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) bajo la organización de la Academia de Televisión y la moderación de la periodista María Casado, y podrá seguirse en directo a través de Antena 3, laSexta, La Séptima y RTVE.

A lo largo del programa, ambos dirigentes debatirán por este orden sobre vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Por sorteo, el candidato del PP será el encargado de abrir el debate, mientras que el líder socialista tendrá la última intervención de la noche. Sigue aquí minuto a minuto todas las intervenciones, propuestas y reacciones del encuentro.