Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentan esta noche, desde las 22:00 horas, en el único cara a cara televisado entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno antes de las elecciones generales del 29N. La cita tiene lugar en el Plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) bajo la organización de la Academia de Televisión y la moderación de la periodista María Casado, y podrá seguirse en directo a través de Antena 3, laSexta, La Séptima y RTVE.
A lo largo del programa, ambos dirigentes debatirán por este orden sobre vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior. Por sorteo, el candidato del PP será el encargado de abrir el debate, mientras que el líder socialista tendrá la última intervención de la noche. Sigue aquí minuto a minuto todas las intervenciones, propuestas y reacciones del encuentro.
Estará acompañado de Marta Varela durante los dos recesos acordados en el cara a cara. No dispone de dispositivo móvil, pero podrá consultar con su asesora algún dato en las pausas. El líder del PP será el primero en entrar el plató, según salió en el sorteo, que también ha fijado que el debate lo cerrará Pedro Sánchez.
Así ha sido la llegada de Feijóo y Sánchez a los estudios de la Academia de la Televisión para el debate 'Cara a Cara'.
Los de Feijóo han invitado a miembros de Nuevas Generaciones a seguir el cara a cara desde una sala de la sede nacional. En caso de que le salga bien, el líder del PP podría acercarse para celebrarlo con su equipo, la cúpula del partido y los militantes.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vaticinado lo que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará pensando durante el 'cara a cara' que va a mantener con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Cuando lo veáis sentado en su silla, podéis imaginaros lo que estará pensando Pedro Sánchez. Son las 10 y aún no he cenado", ha bromeado el dirigente 'popular' en un acto público en Toledo.
Desde el PSOE insisten en que quien afronta el cara a cara con mayor "tranquilidad" es Pedro Sánchez. La primera dirigente de la Ejecutiva en llegar a la sede nacional ha sido la presidenta del partido, Cristina Narbona, que ya sigue el encuentro arropada por militantes socialistas congregados para ver el debate en directo.
Pedro Sánchez ha llegado a las 20.45 horas vestido con traje marrón y corbata color burdeos a las instalaciones de Madrid Content City, ubicada en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde la Academia de la Televisión organiza este jueves el octavo 'cara a cara' de la democracia.
A su llegada, ha sido recibido por la periodista María Casado, que moderará el debate, y la Junta Directiva de la Academia de la Televisión, junto a los que ha entrado en el edificio.
"Ganas" y "ánimo" es el mensaje que lanzan fuentes socialistas a una hora de que arranque el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Desde las ocho y media, militantes socialistas han comenzado a llenar la sede nacional del partido para arropar al presidente y proyectar una imagen de movilización y respaldo ante una cita que Moncloa considera decisiva.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a las 20.30 horas a los estudios de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en la localidad madrileña de Tres Cantos, para participar en el debate electoral frente al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en el octavo cara a cara de la democracia.
Según se sorteó, Feijóo debía ser el primero en llegar a las instalaciones de la institución y así lo ha hecho. Ataviado con traje azul y corbata azul verdosa, el líder del PP se ha bajado del coche y ha sido recibido por la Junta Directiva de la Academia, quienes le han acompañado hasta el interior.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tirado de ironía antes del inicio del debate, comentando el protagonismo que cree que ella misma tendrá aunque, obviamente no estará presente.
"Esta noche, un chupito todos cada vez que Sánchez diga 'Ayuso' o 'Comunidad de Madrid'", ha escrito la popular en su cuenta de X.
Los dos candidatos llevan días preparando y para la que no estarán solos: los dos candidatos acudirán acompañados de sus equipos de máxima confianza, integrados por responsables de sus respectivos gabinetes, dirigentes políticos y asesores de comunicación. Sin embargo, solo uno de ellos podrá acceder al plató durante las pausas del encuentro para asistir directamente a los candidatos: Diego Rubio, en el caso del presidente del Gobierno, y Marta Varela, en el del líder del PP.
El equipo de Sánchez estará integrado por el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio; la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto; la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la directora de Comunicación de los socialistas, Ana Manzano. Por su parte, Feijóo contará con su jefa de gabinete, Marta Varela; la diputada Mar Sánchez Sierra; el portavoz nacional del PP, Borja Sémper; el director de Comunicación de la formación, Luis de la Matta, y el asesor Lucas Martinón.
El cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez empezará a las 22 horas y se prologará hasta un poco después de la medianoche, con dos paradas publicitarias de tres minutos cada una.
Los miembros del Comité de Dirección han hecho un paréntesis en la campaña para seguir el debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.
En la sede seguirán el cara a cara, Miguel Tellado, Alma Ezcurra, Ester Muñoz, Elías Bendodo, Carmen Fúnez, Alicia García y Esteban González Pons.
Cuca Gamarra lo verá en Logroño; Juan Bravo en Vigo; Nadal en Valencia
Borja Sémper formará parte del equipo que se desplaza con Feijóo al plató del debate.