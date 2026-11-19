El jefe de investigación del diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, explicó en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que el expresidente fugado de Cataluña Carles Puigdemont le había reconocido en una entrevista que en sus negociaciones con el PSOE se habló de un referéndum de autodeterminación. Urreiztieta conversó con Federico Jiménez Losantos el mismo día en que su periódico publicaba la primera parte de esa entrevista.

Para el periodista, lo más importante es que "por primera vez Puigdemont habla y revela todo tipo de detalles de las negociaciones secretas con el Partido Socialista". Urreiztieta lo describió como "una zona de sombra de la última legislatura de Pedro Sánchez" y explicó que en la entrevista "yo me centro punto por punto en esas cuestiones y Puigdemont accede por primera vez a desarrollarlas".

Un referéndum en las mesas de negociación

Urreiztieta contó que insistió a Puigdemont sobre la última etapa de la relación entre los dos partidos. Según recordó, la relación entre el PSOE y Junts se fue deteriorando hasta la ruptura hace un año. Su pregunta era si, en ese proceso, el Partido Socialista se había sacado "algún conejo de la chistera", como un referéndum de autodeterminación o el concierto económico.

Según el periodista, Puigdemont "reconoce, y también es la primera vez que lo hace, que en esas mesas de negociación se llegó a hablar de la posibilidad del referéndum de autodeterminación". Jiménez Losantos lo interpretó en antena como una conversación "de la independencia por referéndum" y añadió que Puigdemont lo dice expresamente. Urreiztieta subrayó que "eso también es extraordinariamente novedoso". "No sabíamos los españoles que habían hablado del referéndum de autodeterminación", señaló.

"Con todo el dinero que os vamos a dar"

El segundo asunto fue el concierto económico. Urreiztieta relató que, según Puigdemont, cuando se habló de ese modelo de financiación el expresidente golpista catalán "se sintió chantajeado desde el punto de vista narrativo porque en un momento dado le dijeron: 'Con todo el dinero que os vamos a dar, ¿cómo vais a romper?'".

La frase llega de tercera mano: es lo que el periodista contó que Puigdemont le explicó sobre lo que le dijeron sus interlocutores socialistas, a los que no se identificó en antena. Urreiztieta añadió que Puigdemont se sintió, en fin, "poco menos que ofendido con un planteamiento de esas características".

Los Mossos en la frontera

El periodista también le preguntó a Puigdemont por el alcance de lo conseguido. "¿Hasta dónde llegó la marea?, es decir, ¿cuál es el máximo límite de humillación al que usted dice que sometió al Estado?", le planteó, según relató en Es la Mañana de Federico.

De acuerdo con Urreiztieta, Puigdemont sostiene que "uno de los puntos culminantes [...] fue, por ejemplo, la colocación de los Mossos d'Esquadra en los puestos fronterizos". En su relato, el Gobierno se plantó al principio y dijo que bajo ningún concepto iba a poner a los Mossos ni la Administración catalana iba a expedir documentos de identidad. La situación cambió, según esa versión, cuando Puigdemont amenazó con no volver a reunirse. A partir de ahí, explicó el periodista, "en ese momento se desbloqueó la negociación y aceptaron esas cuestiones".

La versión de Sánchez

Jiménez Losantos preguntó a Urreiztieta cómo podía influir la entrevista en el debate de Feijóo y Sánchez previsto para ese día. El periodista respondió que sería interesante que el presidente abordara "esta zona de sombra que es la negociación con Junts" con un relato mucho más pormenorizado que el que ha dado hasta ahora.

Urreiztieta recordó la explicación que había dado Sánchez: que él había hecho "de la necesidad virtud" con la amnistía y que quería, al fin y al cabo, "normalizar la convivencia en Cataluña". A su juicio, "el presidente del Gobierno tiene la obligación de contar a los españoles qué trató con Junts", hasta dónde llegó en sus cesiones y, sobre todo, "si lo que cuenta su otro interlocutor, Carles Puigdemont, es cierto".

El periodista resumió así el relato del expresidente catalán: que se sentaron en una mesa, que Puigdemont empezó a plantear "las mayores atrocidades que se le iban ocurriendo" y que el Gobierno las iba aceptando "con la única intención de perpetuarse", siempre según la versión de Puigdemont.

La lista de la compra

Sobre lo que puede venir, Urreiztieta explicó que Puigdemont habla de lo que él mismo denomina "la lista de la compra" y dice en la entrevista: "Esto es como ir al supermercado". Según el periodista, el expresidente tiene la plena convicción de que "el Partido Socialista seguiría cediendo" si él siguiera pidiendo.

La entrevista continúa en una segunda entrega. Urreiztieta adelantó que en ella "va a ser la primera vez también que Puigdemont hable de sus dos fugas: de la de 2017 y de la de agosto de 2024", y de "la negociación secreta y hasta ahora inédita con el Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la foto que se iba a sacar con el presidente del Gobierno y que finalmente no se sacó".