El bloque dedicado a la corrupción, que el PSOE no quería que formara parte del debate, se ha convertido en uno de los momentos más incómodos para Pedro Sánchez. El presidente ha guardado silencio cuando Alberto Núñez Feijóo le ha lanzado una pregunta directa: "¿Quién le ha pagado las primarias de su partido?". Una cuestión a la que Sánchez no ha ofrecido respuesta. Se ha limitado a mirar fijamente al líder del PP y a guardar silencio, mientras recurría a sonrisas y carcajadas para tratar de esquivar las acusaciones y evitar dar explicaciones.

La pregunta de Feijóo ha situado a Sánchez ante uno de los asuntos más delicados de su trayectoria política: las dudas y sospechas sobre la financiación de las primarias que le devolvieron el liderazgo del PSOE. Una cuestión sobre la que el presidente ha evitado pronunciarse, pese a las sospechas que apuntan a una posible financiación a través del entorno familiar de su mujer y de los negocios de su suegro. Feijóo además ha acusado a Sánchez de "hacer todo tipo de guarradas en corrupción"

Pese a la petición expresa de la moderadora, María Rey, para que los candidatos evitaran caer en el "y tú más", Sánchez no ha podido resistirse a sacar a relucir la Gürtel y la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno. También ha tratado de utilizar la trayectoria de Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia para devolver los reproches. Sin embargo, el líder popular ha rebatido sus acusaciones y ha llegado a ironizar con un contundente "yo despediría a mi asesor", ante los datos que estaba poniendo sobre la mesa el presidente. Feijóo incluso ha reclamado la intervención de los verificadores para contrastar las afirmaciones de Sánchez.

Más activo en este bloque, aunque sin abandonar el perfil presidencial, Sánchez ha intentado desligarse de los numerosos casos de corrupción que afectan a su Gobierno, al PSOE y a su entorno familiar. "Somos gente limpia e íntegra", ha proclamado, antes de reivindicar su actuación "contundente" frente a la corrupción. "El mío es uno de los Gobierno más limpios de la historia", ha llegado a asegurar, para después sostener que "la corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero en mi partido si existe", cuando la legislatura ha estado marcada por el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Leire y un largo etcétera de escándalos.

"Deberían poner los dos rombos si hay niños viendo este debate", pedía Feijóo, antes de iniciar una denuncia sin concesiones de la corrupción que rodea a Sánchez: "Montaban orgías en la pandemia, prostitutas con dinero público, un portero de puticlub...". "Cuando se apague la música de sus mítines la corrupción de su partido seguirá ahí", resumía para acabar concluyendo: "Tiene más imputados que diputados".

Con el PSOE bajo investigación por presuntas irregularidades en su financiación, Sánchez ha insistido en presentar a su partido como "el más transparente de España". En lugar de responder a las acusaciones, el presidente ha vuelto a recurrir a la victimización y ha trasladado el foco hacia su familia: "espero que jamás su familia sufra las difamaciones que usted está profiriendo a mi familia".

Sánchez ha pedido perdón a las víctimas de Adamuz y Urda, a instancias de Feijóo: "Es un dolor que me llevaré conmigo". "Me hago cargo y lo que tiene que hacer un Gobierno es estar con las víctimas y decir la verdad", ha defendido el presidente, después de sustituir su asistencia al funeral de las víctimas de Urda por la grabación del podcast de Jordi Wild.