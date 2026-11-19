La experiencia dicta que vencer en un cara a cara no es sinónimo de ganar las elecciones, pero perderlo por goleada puede influir en la desmovilización de tu electorado. Este jueves, a las 22:00, tendrá lugar el segundo enfrentamiento de este tipo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, después de una legislatura con debates parlamentarios desiguales en los que el presidente no tenía límite de tiempo, a diferencia del presidente del PP.

"Es el debate en el que se la juega Pedro Sánchez", trasladan fuentes del PP, convencidos de que el candidato del PSOE es el que realmente debe pasar el examen al que le pueda someter el líder del PP, que ha cancelado su agenda durante dos días para prepararse a conciencia. Su equipo lo integran su jefa de gabinete, Marta Varela, y la directora de Comunicación, Mar Sánchez. Al debate acudirá acompañado de ambas, además del portavoz de campaña, Borja Sémper, el jefe de prensa, Luis de la Matta, y un asesor, Lucas Martinón.

Feijóo afronta el debate "tranquilo", "con ganas", "buen humor" y "seguro de sí mismo", convencido de que "toda la presión la tiene Sánchez" porque "tiene que hacer olvidar la pésima imagen que trasladó en el último debate entre ambos". Su objetivo es "poner al presidente frente al espejo de su incompetencia", para lo que "combinará moderación y sentido de Estado" con "un examen exigente a la gestión", aseguran en el PP.

El partido no oculta su malestar por el marco que intentan crear los socialistas de supuesta "remontada" para movilizar al millón de votantes socialistas que podrían quedarse en casa, y que hacen un total de tres millones de indecisos. Para ello han dado publicidad a supuestos sondeos internos, y el propio CIS, que hablan de que la derecha no sumaría y el PSOE ganaría las elecciones.

El espejismo de la remontada

El PP recuerda que todas las casas demoscópicas les sitúan a una media de casi cinco puntos por delante de los socialistas, con un bloque de derechas muy sólido, en torno al 15 % por encima del bloque de izquierdas. "Cuando uno es el puto amo de la comunicación política y de la puesta en escena, tiene que demostrarlo en plató cuando llega el momento de la verdad", avisan en tono desafiante.

La estrategia de Moncloa y el PSOE pasa por crear el espejismo de que "hay partido" y superarán al PP, que se queja de que "Sánchez lleva cuatro años intentando hacer de menos al presidente del PP, y sería muy significativo que no lograra derrotar con contundencia a una persona a la que considera mediocre y a la que cree que la política nacional le queda grande".

El PP cree que el resultado del debate puede provocar que el PSOE pierda el voto que ha aglutinado a su izquierda, y que le permite resistir en los sondeos. "A Sánchez no le vale el empate y, sin embargo, Feijóo saldrá a ganar", aseguran en el partido, ironizando con lo sucedido en el último debate, cuando Sánchez acaparó la atención, para desviarla de otros asuntos, mostrándose con gafas.

"Ni las gafas más modernas del mundo ni el baile más sofisticado que se le pueda ocurrir al candidato socialista le van a proteger de la argumentación del próximo presidente del Gobierno", aseguran los de Feijóo, donde advierten de que "a Sánchez no se le dan bien los debates que no modera Francina Armengol y ella no estará para mimar a su jefe en el cara a cara".

El PP presume de haber intentado que el debate se celebrara el pasado lunes, al inicio de la semana, para marcar la agenda todos estos días, y reprocha al PSOE haber puesto impedimentos hasta obligar a que lo organizara la Academia de la Tele, con el consiguiente retraso. "Han querido proteger a Sánchez enviando esta cita televisiva al tramo final de la campaña para rebajar su repercusión en los medios de comunicación", critican.