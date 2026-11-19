El primer asalto del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ha desarrollado sin demasiada tensión, dado el perfil excesivamente contenido del presidente del Gobierno, que por momentos susurraba. El Jefe del Ejecutivo no ha ido al choque en ningún momento con el líder del PP para alejarse de la imagen crispada exhibida en algunas entrevistas incómodas.

El líder del PP ha salido embistiendo al hacer un balance de legislatura demoledor, parafraseando a Carles Puigdemont, que este jueves afirmaba en El Mundo que Sánchez es "amoral, cínico y tiene una ambición desmedida". Mirando a cámara, Feijóo ha numerado la larga ristra de escándalos protagonizados por el Gobierno.

"Ábalos, Jéssica, orgías, Koldo, Leire, súper santos Cerdán, su hermano, su mujer, el uno, las cloacas, los Rochos, el fiscal, Zapatero, la vivienda, los precios, si quieren recursos que los pidan, son las cinco y no he comido, el apagón, sin Presupuestos, el tren, el AVE, Adamuz, Toledo, Ceuta, El Hierro, la inseguridad barrios…España merece un presidente decente y él no lo es", decía el líder del PP ante un impertérrito Sánchez.

Lejos de apostar por el intercambio de golpes con su rival, el presidente ha optado por desplegar su propio monólogo, con una defensa constante de su gestión al frente del Ejecutivo. "Mi Gobierno no ha sido perfecto, he confiado en gente que no debía", ha dicho en respuesta a los golpes de Feijóo, que mezclaba datos económicos demoledores sobre la falta de viviendas con los casos de corrupción.

"Le estoy dando la razón en parte", ha llegado a admitir el presidente en dos ocasiones durante el bloque de vivienda, en un intento por proyectar moderación y evitar la confrontación directa ante un Feijóo que sentenciaba: "Hay más pisos en los sumarios de corrupción que los que han edificado".

Las pensiones

Sánchez evitaba entrar al trapo, en un intento por mostrar un perfil institucional, con un discurso de guante blanco y una intervención centrada en reivindicar su gestión, desplazando la responsabilidad hacia las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP. Ni siquiera ha respondido al reproche sobre la dimisión de la exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, por las viviendas de su entonces pareja.

El presidente no ha sido capaz en ningún momento de acorralar a un Feijóo que ha anunciado la creación de una secretaria de Estado de mayores, después de defender que garantizará la revalorización de las pensiones, y reprochar al presidente haber reducido el poder adquisitivo de los pensionistas.

Pese a la catarata de reproches y del intento del líder del PP por debatir, Sánchez ha optado por callarse ante las interrupciones y moderar su tono en exceso, hasta transmitir una imagen impostada, esquivando tanto la frivolidad exhibida en otras ocasiones con sus carcajadas, como los gestos malhumorados ante preguntas incómodas.