Gabriel Rufián ha reaccionado al cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con un mensaje en su perfil de X en el que cuestiona la actuación del presidente del Gobierno y su preparación para el encuentro. "Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos", ha escrito el dirigente independentista.

Si Feijóo te come así en un debate es que o no te lo has preparado o es que estás mal asesorado. O las dos. #CaraACara2026 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 19, 2026

El comentario de Rufián llega después del único debate cara a cara entre los candidatos del PSOE y el PP antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un encuentro de aproximadamente dos horas, moderado por la periodista María Casado y organizado por la Academia de Televisión, en el que ambos dirigentes han confrontado sus propuestas y han intercambiado reproches sobre los principales asuntos de la actualidad política.

Aunque Rufián forma parte de ERC, socio parlamentario del Gobierno de Sánchez, su mensaje supone una crítica directa a la actuación del presidente durante el debate y destaca la intervención de Feijóo, al que considera capaz de imponerse dialécticamente al jefe del Ejecutivo.

La reacción de Rufián también ha encontrado respuesta en las filas del PP. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha contestado al dirigente de ERC con un mensaje en X en el que ha reivindicado la actuación de Feijóo durante el cara a cara. "Sí. Feijóo está preparado. Feijóo se ha preparado. Feijóo está bien asesorado. Feijóo está basado", ha escrito, acompañando la publicación del hashtag #FeijooGana.

Sí. Feijóo está preparado. Feijóo se ha preparado. Feijóo está bien asesorado. Feijóo está basado. #FeijooGana https://t.co/OG6XK6rJHw — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) November 19, 2026

No ha sido el único en la izquierda que ha cuestionado la actuación de Sánchez durante el cara a cara. El periodista Antonio Maestre, conocido por sus posiciones cercanas al Gobierno, también ha criticado al presidente en su perfil de X, donde ha calificado de "completamente incomprensible" el debate que estaba haciendo. "Desubicado, descolocado y fuera de sitio", ha añadido.

Completamente incomprensible el debate que está haciendo Pedro Sánchez. Desubicado, descolocado y fuera de sitio. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) November 19, 2026

Asimismo, Javier Ruiz en La Séptima también ha valorado el cara a cara en antena y ha reconocido que Feijóo parecía haber ganado el debate, pese a criticar su comportamiento durante el enfrentamiento. "Alberto Núñez de Feijóo ha interrumpido, ha mentido, ha cortado, ha faltado a la verdad y parece haber ganado el debate", ha señalado. Ruiz ha comparado lo ocurrido con el cara a cara de 2023 y ha considerado que el líder del PP logró imponer su relato frente a Sánchez, que, a su juicio, no quiso responder en el mismo tono a las intervenciones de su rival.

Si Javierito dice que Feijoó parece haber ganado el debate… shit yourself, little parrot pic.twitter.com/9VBVVMtNtn — velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) November 19, 2026

Por su parte, el exsenador de Podemos Ramón Espinar aunque ha destacado el minuto final del presidente, ha cuestionado que ese tono no haya estado presente durante el resto del cara a cara: "No entiendo por qué no ha sido así el resto del debate".

El minuto final de Pedro Sánchez defendiendo la democracia como contrapeso al poder del dinero y la ofensiva global de la extrema derecha ha sido muy bueno. No entiendo por qué no ha sido así el resto del debate. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) November 19, 2026

El cara a cara de Sánchez y Feijóo

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha estado marcado por los reproches sobre la gestión del Gobierno en materias como la vivienda, la economía, los servicios públicos y la corrupción. El líder del PP ha cuestionado los resultados del Ejecutivo y ha exigido explicaciones por los casos judiciales que afectan a los excargos socialistas y al entorno del presidente, mientras que Sánchez ha defendido su gestión y ha reivindicado las medidas económicas y sociales de su Gobierno.

En el tramo final, ambos candidatos han protagonizado un nuevo enfrentamiento a cuenta de la inmigración y la política exterior. Feijóo ha acusado a Sánchez de no garantizar la integridad territorial de España y ha defendido una política migratoria basada en la inmigración legal y ordenada. El presidente, por su parte, ha reivindicado la reducción de las llegadas irregulares a pesar de la invasión de Ceuta y de la situación actual de la isla de El Hierro.