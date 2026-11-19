Plus Ultra atraviesa un momento crítico. La aerolínea, que recibió 53 millones de euros de dinero público en 2021, busca desesperadamente nuevos inversores para evitar su liquidación. Hace unos meses, la compañía emprendió negociaciones con la SEPI para adaptar el calendario de amortización del préstamo, pero esto no ha sido suficiente para sobrevivir y el pasado viernes se vio abocada a presentar un preconcurso de acreedores en un juzgado de Madrid.

Fuentes de Plus Ultra revelaron a La Radioteca, el pasado mes de mayo, que "en el último cuatrimestre de 2025, la compañía recibió hasta tres manifestaciones de interés de potenciales inversores industriales". En aquel momento, desde Plus Ultra no quisieron identificar a ninguna empresa. Sí lo han hecho fuentes conocedoras del proceso, en las últimas horas. Dicen que, desde hace un año, tanto Iberojet, la aerolínea del grupo Ávoris (del holding Barceló), como Laser Airlines, aerolínea venezolana, han estado negociando su entrada en Plus Ultra como socios inversores para evitar su quiebra, pero que finalmente se han echado atrás por no meterse en "un follón". "No les compensa arriesgarse", añaden.

Sin embargo, una de las compañías citadas, Avoris Corporación Empresarial, ha descartado tajantemente cualquier interés en hacerse con Plus Ultra. Fuentes de este grupo consultadas por La Radioteca aseguran que "nunca han tenido el menor interés" y zanjan cualquier posibilidad de operación con una declaración que no deja lugar a dudas: "Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro".

Plus Ultra necesita un salvador

En este momento, la aerolínea prepara un plan de reestructuración para renegociar la deuda que incluye un expediente de regulación de empleo, la retirada de aviones y la suspensión de algunas de sus rutas habituales. El encarecimiento del queroseno ha agravado sus dificultades financieras y es lo que alegan oficialmente para justificar el preconcurso de acreedores, pero la compañía arrastra problemas de viabilidad que se remontan a antes de recibir los 53 millones de euros de rescate público.

Fuentes cercanas al proceso admiten que es "muy complicado" que Plus Ultra pueda devolver los 53 millones de euros al Estado y que la única solución para sobrevivir como empresa pasa por "ganar tiempo mientras siguen pagando los intereses del rescate", a la espera de la llegada de inversores. "Si no entran accionistas, no sobreviven", advierten.

Ya se anticipó la quiebra total

El calendario político y la proximidad de las elecciones generales han añadido una complicación más en todo el proceso. El pasado viernes se conoció que Plus Ultra presentó un preconcurso de acreedores en un juzgado de Madrid. La compañía dispone de un plazo inicial de tres meses para negociar con sus acreedores, prorrogable a otros tres si cumple una serie de condiciones. Si no consigue financiación, no encuentra inversores y fracasa la negociación con los acreedores, Plus Ultra entrará en quiebra definitiva. Algo que el perito judicial que diseccionó las cuentas de la aerolínea ya anticipó.