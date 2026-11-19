El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha ganado a pulso la bofetada de la comunidad gay con el vídeo —grabado desde el madrileño barrio de Chueca, ante un balcón engalanado con la bandera del orgullo— que ha publicado este miércoles para pedir el voto del colectivo usando como argumento su condición sexual.

"Soy gay. El primer juez y el primer ministro abiertamente homosexual de la historia de España", arranca el documento audiovisual. "Si la derecha llega al Gobierno, no será tan fácil seguir siendo nosotros mismos", dice en otro momento de la grabación. "Este 29 de noviembre nos jugamos más de lo que pensamos. Depende de ti", sentencia.

Todo lo que hemos avanzado en derechos LGTBI merece ser defendido. Frente a quienes quieren hacernos retroceder, no demos ni un paso atrás. Qué necesario es escuchar a Marlaska. Y qué gusto hacerlo siempre. ❤️ pic.twitter.com/1WlhSYJJlo — Grande-Marlaska Info (@GMarlaska_info) November 19, 2026

El vídeo ha desatado una auténtica oleada de reacciones contra el titular de Interior que han inundado las redes sociales de vídeos mordaces e ingeniosos con los que la comunidad homosexual desacredita la argumentación del ministro. La mayoría en la línea del consejero portavoz del PP en el Distrito de Gracia del Ayuntamiento de Barcelona Ismael Bayarri Jaso.

"Soy del PP, este año me he casado con mi marido y ha oficiado la boda Daniel Sirera (…) Usar el mantra del miedo y la división constante lo que hace es que cada vez más personas LGTBI votemos y militemos en el Partido Popular. Sacad vuestras sucias manos de nuestras vidas", ha señalado Bayarri a través de X.

"Como no podremos seguir siendo nosotros mismos es si siguen gobernando ellos y siguen entrando millones de individuos de países islámicos que nos quieren ver colgados de una grúa. Por eso este 29N votaré a la derecha en defensa propia. Votaré para botaros", señala el financiero Emilio Montilla.

Marlaska nos dice que si gana la derecha los gays no podremos seguir siendo nosotros mismos. Yo le respondo que como no podremos seguir siendo nosotros mismos es si siguen gobernando ellos y siguen entrando millones de individuos de países islámicos que nos quieren ver colgados… pic.twitter.com/YaGEULrxNo — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) November 18, 2026

"Soy gay y siempre seré yo mismo. Libres e iguales", ha comentado el coordinador de Voto Exterior del PP en Tarragona. "Muchos homosexuales nos identificamos con la derecha porque nuestra orientación sexual no es el atributo dominante de nuestra existencia, sino nuestra capacidad", insiste otro usuario de X.

"Soy gay y pido el voto abierto al Partido Popular. Porque somos personas libres, amemos a quien amemos", añade el delegado del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. "Ni tú ni Pedro Sánchez nos vais a organizar nuestra vida (…) Es momento de reconstruir España y la concordia entre españoles", concluye.

"Hola Marlascona, hemos visto tu vídeo pidiendo el voto de los gays", señala una pareja de homosexuales indignada con el mensaje del ministro. "No tienes vergüenza querida, después de todo el mal que estáis haciendo a los homosexuales, gays, lesbianas, transexuales… Es irreparable, porque nos estáis metiendo millones de homófobos ilegales", añade uno de ellos.

"Estamos en Ceuta, donde tú decías que hay una seguridad subjetiva", añade el otro. "Venid vestidas de travestis y os hacéis un show en un centro de estos (de ilegales) y los animáis un poco (…), seguro que salís enteras", replica su compañero. "No hables en nombre de nosotras", añade el primero. "Las marifachas acabaremos con vosotras", sentencia el segundo.

Las marifachas tenemos un mensaje desde Ceuta para la Marlaskona:

Traidora ! pic.twitter.com/Zr0MoMhNI5 — Carlitos de España Oficial 🇪🇦🇧🇴 (@carlitosdespana) November 18, 2026

"Los que somos gay no formamos parte de ningún colectivo LGTBI+ (nuestras vivencias no son las mismas que las de un trans o las de una «lesbianista política» misándrica), y lo que queremos es que no nos llamen «maricón» o miren raro los cientos de Mohammeds del barrio", advierte Dani Alarcón.

"No voy de la mano con mi pareja por ciertos tramos/horas, y siempre llevo spray pimienta bajo el bolsillo", explica. "Votaré a Vox, y mi pareja al PP. Cada vez más homosexuales se dan cuenta de que ningún otro problema es prioritario a este. Por eso en Francia son un sector importante del voto a Lepen; por eso Lepen de repente cree en el matrimonio homosexual".

Los que somos «gay» no formamos parte de ningún «colectivo LGTBI+» (nuestras vivencias no son las mismas que las de un trans o las de una «lesbianista política» misándrica), y lo que queremos es que no nos llamen «maricón» o miren raro los cientos de Mohammeds del barrio. (1/3) https://t.co/m4iML9rBo0 — Dani Alarcón 🎵 (@Musicolosofia) November 19, 2026

"Marlaska, soy gay y lo que me da miedo es que siga un gobierno corrupto metiendo inmigrantes homófobos e invasores", exclama un usuario de Aragón. "Soy lesbiana y voy a votar para echar a Marlaska, a Sánchez Castejón y toda la basura del PSOE", asevera una joven. "De maricón a maricón, Marlaska dimisión", rima otro.

Soy lesbiana y voy a votar para echar a Marlaska, @sanchezcastejon y toda la basura del @PSOE https://t.co/ABsfDdzVPe — ❤💛❤ Ellie ⭐️⭐️ (@EllieGilead) November 19, 2026

"El problema no es que sea gay, es que eres mala persona", señala un internauta. "Lo que te reprochamos es tu incompetencia y maldad manifiestas... Que permitas que nos invadan como si nada, que nos tengas un mes una acampada en Sol o que montes operaciones parapoliciales contra amigos de rivales políticos", añade otro. Si pretendía ganarse el favor de la comunidad homosexual de esta manera, le ha salido el tiro por la culata.