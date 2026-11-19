Pedro Martín Molina fue el perito judicial del caso Plus Ultra, la persona que examinó las cuentas de la compañía en el año 2021 por encargo de la juez Esperanza Collazos y que dictaminó que la aerolínea nunca debió ser rescatada por el Gobierno. El pasado mes de abril, este abogado, economista y socio fundador del despacho Martín Molina, fue entrevistado por Dieter Brandau en el marco de una extensa investigación que llevó a cabo La Radioteca para documentar la historia completa del caso Plus Ultra. Durante esa entrevista, Pedro Martín anticipó que Plus Ultra ya estaba en situación de concurso de acreedores antes de recibir el rescate.

Cinco años después del rescate y siete meses después de estas declaraciones, Plus Ultra ha presentado un preconcurso de acreedores en un juzgado de Madrid.

En una nueva entrevista con La Radioteca, Pedro Martín Molina se reafirma en el diagnóstico que hizo: "no me sorprendió la noticia del preconcurso de acreedores, porque, como bien afirmé en la entrevista anterior, la empresa Plus Ultra, ya estaba en insolvencia actual. No inminente, sino actual". Según este experto, "insolvencia inminente" es cuando una empresa no puede pagar todas las obligaciones de forma regular e "insolvencia actual" es cuando no las paga. En el caso de Plus Ultra, "ya no las podía pagar" y, aún así, recibió la inyección pública de la SEPI, dependiente entonces de María Jesús Montero.

El rescate del Gobierno no resolvió los problemas estructurales de la aerolínea, sino que simplemente los aplazó. "El problema es que el dinero inyectado no se dirigió a lo que era el funcionamiento y el mantenimiento de la actividad de la aerolínea sino para cambiar unos préstamos que ya existían por otros, cancelar los primeros y crear unos segundos" explica Martín Molina.

Plus Ultra no devolverá el dinero

El perito judicial también se reafirma en algo que ya anticipó hace meses: Plus Ultra no devolverá los 53 millones de euros de dinero público que le prestó el Estado.

Mal uso de los fondos europeos

Según el experto, "quien estudió irresponsablemente estos documentos y no lo tuvo en cuenta y aún así se tramitó como empresa estratégica, estaban advertidos". "Hubo motivación que no la veo profesional" y concluye: "Esto es no leer o no querer leer. ¿Habría otras intenciones? Pues el tiempo nos lo dirá". Lo que está claro es que hay que dirimir responsabilidades porque "se utilizaron mal los fondos europeos".

La SEPI quiere garantía de cobro

El polémico rescate del Gobierno que salpicó a José Luis Rodríguez Zapatero se articuló mediante un préstamo ordinario de 19 millones de euros y otro participativo de 34 millones, que fue autorizado por el Consejo de Ministros durante la pandemia. Cinco años y ocho meses después, la empresa sólo ha devuelto los intereses. A pesar de todo ello, la SEPI y la entonces ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dijeron que era una compañía estratégica para España y le dieron un trato privilegiado. Después supimos que Zapatero habría cobrado comisiones por su intermediación para salvar a una empresa, vinculada al chavismo, que apenas volaba y estaba arruinada.

Según ha podido saber La Radioteca de fuentes cercanas a Plus Ultra, la SEPI pretende convertir el préstamo participativo en crédito ordinario para tener más garantías de cobro. "Es una manera de recuperar parte de lo que se ha prestado", dice Martín Molina, pero advierte: "en el concurso de acreedores será el administrador concursal el que determine si un préstamo es ordinario o no. Podría determinarlo como subordinado por el mal uso que se hizo de ese préstamo, pero el único capacitado para calificar ese crédito es el administrador concursal".

El futuro de Plus Ultra

En estos momentos, la aerolínea prepara un plan de reestructuración en un intento desesperado de renegociar su deuda que incluye un expediente de regulación de empleo (ERE), la retirada de aviones y la suspensión de sus rutas habituales.

Oficialmente, detrás de esta situación se encuentra el sobrecoste del queroseno, pero la realidad es que Plus Ultra nunca ha sido viable. Ni antes, ni después de conseguir los 53 millones de euros de rescate público.

Desmentido tajante de Ávoris

Estas tres próximas semanas van a ser claves para discernir el futuro de la aerolínea. Como el perito judicial Martín Molina, fuentes conocedoras del proceso han reconocido a La Radioteca que es "muy complicado" que Plus Ultra pueda devolver los 53 millones de euros al Estado y que la única solución para sobrevivir como empresa pasa por "ganar tiempo mientras siguen pagando los intereses del rescate", a la espera de la llegada de inversores. "Si no entran accionistas, no sobreviven", advierten.

Esas mismas fuentes dicen que, desde hace un año, tanto Iberojet, la aerolínea del grupo Ávoris (del holding Barceló), como Láser Airlines, aerolínea venezolana, han estado negociando su entrada en Plus Ultra como socios inversores para evitar su quiebra, pero que finalmente se han echado atrás por no meterse en "un follón". "No les compensa arriesgarse", añaden.

Sin embargo, desde Ávoris Corporación Empresarial aseguran a La Radioteca que "nunca han tenido el menor interés en hacerse con la compañía". Desmienten de forma taxativa que el Grupo Ávoris quiera comprar Plus Ultra. "Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro", señalan.

El rastro del dinero de Zapatero

El rescate de Plus Ultra en 2021 provocó la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El origen de la causa se remonta a 2024, cuando dos comisiones rogatorias de Suiza y Francia pusieron sobre la pista a la Fiscalía de un supuesto uso indebido del rescate de Plus Ultra. El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan los pagos de la aerolínea con el dinero del rescate a Análisis Relevante S.L.

Como ya publicó Libertad Digital, la SEPI facilitó el rescate de Plus Ultra a los 5 días de citarse Zapatero con la empresa. En la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, el ex presidente Zapatero negó ser el facilitador del rescate a Plus Ultra. Declaró que no había tenido relación de ningún tipo y que no había presionado para que se concediera el préstamo a esta aerolínea. Sin embargo, el ex presidente del Gobierno no tuvo más remedio que reconocer que había percibido alrededor de 500.000 euros por trabajos para Análisis Relevante.

La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, decidió prorrogar seis meses más la instrucción del caso Plus Ultra a la espera de recibir nuevos informes de la UDEF y de tomar declaración a varios testigos, entre ellos, José Ángel Partearroyo Martín, exdirector de Participadas de SEPI, y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. La declaración de Partearroyo, prevista para este jueves, será clave para tratar de averiguar si hubo algún tipo de irregularidad en la concesión de los 53 millones de euros de ayuda pública. Así mismo, la nueva información de la UDEF sobre las cuentas vinculadas a Zapatero también serán determinantes para constatar el presunto pago de mordidas y, en definitiva, el rastro del dinero.

"He tenido consecuencias" después del informe

Martín Molina ha confesado a La Radioteca que después de presentar su informe pericial sobre la insolvencia de Plus Ultra "tuvo consecuencias: trataron de desacreditarme públicamente". "Hubo compañeros que lo rechazaron", admite el perito. "A mi no me dio miedo porque estamos en una profesión para actuar lo más diligente posible y con la mejor honradez que uno tiene. Lo vimos claro en el despacho. Lo firmé. Y lo presenté".

El perito advirtió de lo que podía ocurrir con Plus Ultra y ocurrió. El tiempo y el anuncio del preconcurso de acreedores le han terminado dando la razón.