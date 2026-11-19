En unas elecciones generales como las del próximo 29-N, el sistema bicameral español obliga a utilizar dos soportes diferenciados: la papeleta blanca para el Congreso de los Diputados y la papeleta de color sepia para el Senado. Aunque lo habitual es depositar ambos votos de forma simultánea, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no impone la obligatoriedad de votar a las dos cámaras.

¿Qué sucede si decides votar solo a una de las cámaras?

El elector tiene plena libertad para seleccionar qué papeletas introduce en los sobres antes de acudir a las urnas, existiendo así diferentes combinaciones posibles con varios efectos.

Si introduces la papeleta blanca de un partido en el sobre del Congreso, pero dejas el sobre sepia del Senado completamente vacío (sin ninguna papeleta en su interior), el voto del Congreso será plenamente válido, mientras que el correspondiente al Senado se contabilizará oficialmente como voto en blanco.

De forma inversa, si omites la papeleta del Congreso introduciendo un sobre blanco vacío y marcas tus candidatos preferidos en la papeleta del Senado, tu participación quedará registrada con validez para el Senado, computando en blanco el espacio del Congreso.

Sin embargo, si directamente decides desechar uno de los sobres en la cabina y presentarte ante la mesa con un único sobre, la mesa electoral aceptará el voto sin poner ninguna objeción, ya que el ejercicio del sufragio en ambas cámaras es independiente. La urna en la que no se deposite sobre alguno simplemente reflejará una menor participación en ese apartado específico durante el escrutinio.

La diferencia clave: voto en blanco frente a abstención parcial

Optar por dejar un sobre vacío o no participar en la elección de una de las cámaras no debe confundirse con la abstención ni con el voto nulo.

El voto en blanco, representado por un sobre vacío o una papeleta del Senado sin marcar ningún candidato, es perfectamente legal, está censado y computa dentro del porcentaje total de votos válidos, lo que afecta directamente al cálculo del umbral mínimo necesario para que las formaciones políticas obtengan representación. Por el contrario, introducir objetos extraños, romper las papeletas deliberadamente o cruzar nombres en la papeleta del Congreso provocará la nulidad exclusiva de ese sobre, sin invalidar necesariamente el voto de la otra cámara si esta se ha preparado de forma correcta.